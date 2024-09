Previsioni Meteo Massafra: tutti i dettagli per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Massafra di Lunedì 16 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo continuerà a presentarsi con una copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il loro picco, per poi scendere nella sera con un aumento della copertura nuvolosa.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 18,3°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 30 km/h da Nord-Nord Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 63%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1012 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà nuvoloso con temperature che saliranno fino a 23,6°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi tra i 20 e i 22 km/h. L’umidità scenderà al 35%, favorendo una sensazione di maggiore freschezza nonostante le temperature in aumento.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a diminuire, raggiungendo un massimo di 23,7°C alle ore 13:00. La copertura nuvolosa si intensificherà, con un’umidità che si attesterà attorno al 40%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 21 km/h. Le previsioni del tempo non indicano precipitazioni significative, mantenendo il clima asciutto.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 18°C. La velocità del vento diminuirà, ma rimarrà comunque presente, con raffiche che potranno arrivare a 9 km/h. L’umidità aumenterà fino al 61%, rendendo l’aria più umida e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Massafra nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa che potrebbe persistere. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Massafra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.3° perc. +17.8° Assenti 16.9 NNO max 30 Maestrale 63 % 1012 hPa 3 nubi sparse +17.6° perc. +17.2° Assenti 17.6 NNO max 32.7 Maestrale 68 % 1012 hPa 6 nubi sparse +18.6° perc. +18.2° Assenti 18.4 NO max 29.5 Maestrale 62 % 1012 hPa 9 nubi sparse +22° perc. +21.3° Assenti 22.9 NO max 26.6 Maestrale 42 % 1012 hPa 12 nubi sparse +23.6° perc. +22.9° Assenti 21.1 NNO max 23.1 Maestrale 35 % 1011 hPa 15 nubi sparse +22.3° perc. +21.6° Assenti 20.3 N max 17.9 Tramontana 40 % 1010 hPa 18 nubi sparse +18.8° perc. +18.2° Assenti 15.3 NNE max 22.1 Grecale 56 % 1011 hPa 21 cielo coperto +18.1° perc. +17.5° Assenti 8.6 NE max 15.5 Grecale 60 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 18:54

