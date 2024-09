Previsioni Meteo Massarosa: il bollettino per il weekend 13 – 15 Settembre

MeteoWeb

Venerdì 13 Settembre inizierà con pioggia leggera e temperature intorno a +16,8°C, con un’umidità del 79%. Durante la mattina, le condizioni non cambieranno molto, con pioggia moderata e temperature in calo a +15,5°C. Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento, con temperature attorno a +16,2°C e precipitazioni ridotte a 0,25 mm. La sera porterà nubi sparse e temperature a +12,1°C. Sabato 14 Settembre sarà più tranquillo, con temperature che raggiungeranno un massimo di 20,2°C nel pomeriggio. Domenica 15 Settembre si prevede un cielo sereno e temperature fino a 22°C, rendendo la giornata particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Venerdì 13 Settembre

Durante la notte di Venerdì 13 Settembre, si prevederà un inizio di giornata caratterizzato da pioggia leggera. Le temperature si attesteranno intorno a +16,8°C, con una temperatura percepita di +16,6°C. La velocità del vento sarà di 8,7 km/h proveniente da Est, con raffiche che raggiungeranno i 16,3 km/h. La copertura nuvolosa sarà alta, attorno al 68%, e l’umidità si manterrà al 79%. Le precipitazioni saranno leggere, con un accumulo di 0,83 mm.

Proseguendo verso le prime ore del mattino, la situazione meteo non cambierà significativamente. Si registrerà pioggia moderata con temperature che scenderanno a +15,5°C. La velocità del vento aumenterà a 17 km/h, con raffiche fino a 23 km/h. La copertura nuvolosa salirà fino all’82% e l’umidità aumenterà fino all’87%. Le precipitazioni si attesteranno a 1,96 mm.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento parziale delle condizioni meteo. Le temperature si stabilizzeranno attorno a +16,2°C, con una percezione di +15,5°C. Il cielo rimarrà coperto, ma le precipitazioni si ridurranno a 0,25 mm. La velocità del vento sarà di 6 km/h, mentre l’umidità si manterrà al 64%.

Infine, la sera porterà un ulteriore cambiamento, con un cielo che si presenterà nubi sparse. Le temperature scenderanno a +12,1°C, con una temperatura percepita di +11,6°C. La velocità del vento si ridurrà a 6,5 km/h, e l’umidità rimarrà alta, attorno all’83%.

Sabato 14 Settembre

La notte di Sabato 14 Settembre si preannuncia più tranquilla, con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno a +12,3°C. La velocità del vento sarà di 5 km/h proveniente da Nord, con una copertura nuvolosa del 57%. L’umidità si manterrà al 77%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, ma le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo +16°C alle 08:00. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 2,3 km/h, e l’umidità scenderà al 57%. Non si prevedono precipitazioni.

Durante il pomeriggio, le temperature continueranno a salire, raggiungendo un massimo di 20,2°C alle 14:00. Il cielo rimarrà coperto, ma non si registreranno precipitazioni. La velocità del vento sarà di 5,8 km/h, con umidità al 41%.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno a 14,8°C. La velocità del vento aumenterà leggermente a 8,4 km/h, mentre l’umidità si attesterà al 61%.

Domenica 15 Settembre

La notte di Domenica 15 Settembre si presenterà con nubi sparse e temperature che si aggireranno attorno a +14°C. La velocità del vento sarà di 8,9 km/h, con una copertura nuvolosa del 43%. L’umidità si manterrà al 60%.

Nella mattina, si prevede un cielo sereno, con temperature che saliranno a +18,2°C alle 08:00. La velocità del vento sarà di 2,9 km/h, e l’umidità scenderà al 49%. Non si prevedono precipitazioni.

Durante il pomeriggio, le temperature raggiungeranno un massimo di 22°C alle 13:00. Il cielo rimarrà sereno, con una velocità del vento di 10,8 km/h. L’umidità si attesterà al 47%.

Infine, la sera continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno, con temperature che scenderanno a 16,6°C. La velocità del vento sarà di 6,9 km/h, e l’umidità si manterrà al 72%.

In conclusione, il fine settimana a Massarosa si preannuncia variabile, con un Venerdì caratterizzato da piogge e un Sabato che porterà un miglioramento, culminando in una Domenica soleggiata e piacevole. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare delle condizioni meteo favorevoli, specialmente nella giornata di Domenica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.