Previsioni Meteo Matera: il bollettino per domani giovedì 12 settembre

Le previsioni meteo per Matera di Giovedì 12 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si alzeranno progressivamente fino a raggiungere valori piuttosto elevati nel pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata si assisterà a un cambiamento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di nubi e la possibilità di piogge leggere. La temperatura percepita varierà in base all’ora, e il vento si presenterà con intensità variabile.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,4°C. La mattina si aprirà con cieli ancora sereni e una temperatura che salirà rapidamente fino a 29,5°C intorno a mezzogiorno. Durante questa fase, il vento soffierà da sud con intensità leggera, mantenendo l’umidità a livelli moderati.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento significativo: le nubi sparse inizieranno a comparire, portando a una leggera diminuzione della temperatura, che si stabilizzerà attorno ai 26,9°C alle 15:00. A partire dalle 16:00, ci sarà un incremento della copertura nuvolosa e si verificheranno piogge leggere, con un accumulo di circa 0,21mm. La probabilità di precipitazioni aumenterà, ma non si prevedono eventi intensi.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con cieli che diventeranno completamente coperti. Le temperature si attesteranno intorno ai 19,9°C e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 62%. Il vento continuerà a soffiare da sud-ovest, con intensità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Matera nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento solo nei giorni successivi. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni meteorologiche potrebbero variare. La giornata di Giovedì 12 Settembre si presenterà quindi come un mix di sole e nubi, con la possibilità di piogge leggere nel pomeriggio e in serata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +19.4° perc. +19.2° prob. 1 % 2.7 S max 6.6 Ostro 71 % 1009 hPa 3 cielo sereno +18.3° perc. +18.1° Assenti 3.2 OSO max 4 Libeccio 72 % 1009 hPa 6 cielo sereno +19.9° perc. +19.6° Assenti 4.8 SO max 6.9 Libeccio 61 % 1010 hPa 9 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 8.6 SO max 11.9 Libeccio 35 % 1009 hPa 12 cielo sereno +29.5° perc. +28.1° Assenti 11.5 S max 17.2 Ostro 27 % 1008 hPa 15 nubi sparse +26.9° perc. +26.9° Assenti 15.4 S max 24.7 Ostro 43 % 1007 hPa 18 nubi sparse +23° perc. +22.6° prob. 4 % 11.1 O max 21.9 Ponente 45 % 1008 hPa 21 nubi sparse +20.3° perc. +19.9° Assenti 5.5 S max 11.3 Ostro 58 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 19:03

