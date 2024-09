Previsioni Meteo Matera: il bollettino per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Matera si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con un picco di nuvole poche nel pomeriggio. I venti soffieranno moderati, contribuendo a rendere l’atmosfera fresca e piacevole. Le previsioni del tempo indicano un’ottima visibilità e assenza di precipitazioni, rendendo questa giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13,2°C con un cielo completamente sereno. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, attorno ai 12,1°C, a causa di una leggera brezza proveniente da Nord Ovest, che raggiungerà velocità di circa 11,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 60%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1019 hPa.

Nella mattina, il sole sorgerà e porterà un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 22,3°C entro le ore centrali della mattinata. La temperatura percepita sarà di circa 21,5°C. I venti continueranno a soffiare da Nord Ovest, con una velocità di 12,7 km/h. L’umidità scenderà al 34%, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 23,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con solo poche nuvole che non influenzeranno il bel tempo. I venti si attenueranno leggermente, con velocità di circa 13 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 30%, garantendo un clima secco e piacevole.

La sera porterà un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16,2°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza da Sud che non supererà i 4 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 64%, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni meteo per Matera nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno gradevoli e cieli sereni. Domani e dopodomani si prevede un leggero aumento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni generali. Sarà quindi un periodo ideale per godere delle bellezze della città e delle sue attrazioni all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Matera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +13.2° perc. +12.1° Assenti 11.8 NO max 22.6 Maestrale 60 % 1019 hPa 3 cielo sereno +12.5° perc. +11.5° Assenti 11.4 NO max 20.8 Maestrale 66 % 1018 hPa 6 cielo sereno +13.7° perc. +12.8° Assenti 10.3 NO max 21.2 Maestrale 62 % 1018 hPa 9 cielo sereno +19.7° perc. +18.9° Assenti 12.8 NNO max 17 Maestrale 42 % 1017 hPa 12 cielo sereno +23.1° perc. +22.3° Assenti 13.1 NNO max 16.7 Maestrale 31 % 1015 hPa 15 poche nuvole +22.6° perc. +21.8° Assenti 12.4 NNE max 11.4 Grecale 35 % 1014 hPa 18 poche nuvole +17.4° perc. +16.7° Assenti 5.3 ENE max 5.8 Grecale 59 % 1015 hPa 21 cielo sereno +16.2° perc. +15.6° Assenti 3.3 SSE max 4.2 Scirocco 64 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:31

