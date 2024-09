Previsioni Meteo Matera: il bollettino per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Matera si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,1°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 93%, e il vento soffierà da sud a una velocità di circa 5 km/h. Con il passare delle ore, la situazione meteo subirà delle variazioni significative, specialmente nella mattina, quando si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Nella mattina, le previsioni meteo indicano un cielo con poche nuvole e temperature in aumento, che raggiungeranno i 27,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, passando dal 24% al 12%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti da sud e sud-ovest. L’umidità si manterrà su livelli moderati, scendendo fino al 37%.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà gradevole, con temperature che si attesteranno attorno ai 24,9°C. Le nuvole torneranno a farsi più presenti, con una copertura nuvolosa che salirà fino al 75%. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni significative, e la probabilità di pioggia rimarrà bassa. I venti si faranno più vivaci, raggiungendo intensità di 21,8 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni più nuvolose, con il cielo che si presenterà coperto e temperature in calo, fino a 19,5°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che toccheranno il 99%. Anche in questo frangente, il vento continuerà a soffiare da ovest, mantenendo una certa vivacità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Matera nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una variabilità della nuvolosità. Domani, ci si aspetta un ulteriore miglioramento, con un clima più soleggiato e temperature che potrebbero superare i 28°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Matera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.1° perc. +19.3° prob. 42 % 5 S max 9.1 Ostro 85 % 1012 hPa 3 cielo coperto +18.1° perc. +18.2° prob. 11 % 4.1 S max 4.8 Ostro 85 % 1012 hPa 6 cielo coperto +19° perc. +19° prob. 6 % 3.1 SSO max 4.2 Libeccio 75 % 1013 hPa 9 poche nuvole +24° perc. +23.8° Assenti 10.4 SSO max 11.7 Libeccio 52 % 1013 hPa 12 poche nuvole +27.4° perc. +27° Assenti 10.8 S max 16 Ostro 37 % 1013 hPa 15 nubi sparse +24.9° perc. +24.6° prob. 6 % 8.7 S max 16.8 Ostro 46 % 1012 hPa 18 nubi sparse +21.8° perc. +21.3° prob. 2 % 9.7 O max 19.2 Ponente 50 % 1014 hPa 21 cielo coperto +19.5° perc. +19° Assenti 8.9 ONO max 15.2 Maestrale 58 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 18:42

