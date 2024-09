Previsioni Meteo Matera: il bollettino per il weekend 20 – 22 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, il tempo sarà prevalentemente sereno con una temperatura di circa 17,2°C e una copertura nuvolosa del 20%. La probabilità di pioggia sarà del 65, ma senza precipitazioni significative. Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a 24,1°C. Nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, raggiungendo il 100% alle 13:00, con piogge leggere. Sabato 21 Settembre si presenterà sereno, con temperature fino a 24,8°C e bassa probabilità di pioggia. Domenica 22 Settembre, il cielo sarà coperto, con temperature attorno ai 24,6°C, senza precipitazioni significative.

Venerdì 20 Settembre

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, il tempo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa 17,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 20%, mentre la velocità del vento si attesterà intorno ai 6,8 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà del 65%, ma non si prevedono piogge significative. Man mano che si passerà alle ore successive, il cielo si manterrà sereno fino alle 05:00, con temperature che scenderanno leggermente fino a 16°C.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature che saliranno rapidamente. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 21,1°C e una copertura nuvolosa del 3%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,4 km/h. Proseguendo verso le 11:00, la temperatura toccherà i 24,1°C, con poche nuvole e una probabilità di precipitazioni che rimarrà bassa, attorno al 15%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% intorno alle 13:00. La temperatura scenderà a 23,7°C e si registreranno piogge leggere, con un’intensità di 0,12 mm alle 17:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 23,4 km/h.

Infine, nella sera, il tempo migliorerà leggermente, con un ritorno a condizioni di poche nuvole alle 20:00 e una temperatura di 17,9°C. La probabilità di pioggia scenderà al 30%, mentre la velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 7,8 km/h. La serata si concluderà con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 16,7°C.

Sabato 21 Settembre

La notte di Sabato 21 Settembre si presenterà con un cielo sereno e temperature che si aggireranno attorno ai 16,5°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, al 5%, e la velocità del vento si manterrà intorno ai 9,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia che rimarrà al 20%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno fino a 20,1°C alle 08:00. La copertura nuvolosa rimarrà assente, e la velocità del vento sarà moderata, attorno ai 10,6 km/h. Alle 11:00, la temperatura raggiungerà i 23,7°C, mantenendo condizioni di bel tempo e una probabilità di pioggia molto bassa.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che arriverà al 40% alle 13:00. La temperatura toccherà i 24,8°C, con venti leggeri che si manterranno intorno ai 8,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà al di sotto del 5%.

La sera di Sabato si presenterà con un cielo sereno e temperature che scenderanno a 19,3°C alle 19:00. La copertura nuvolosa sarà del 7%, e la velocità del vento si attesterà intorno ai 6,4 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà molto bassa, garantendo una serata tranquilla.

Domenica 22 Settembre

Nella notte di Domenica 22 Settembre, il cielo sarà coperto, con una temperatura di circa 17,5°C. La copertura nuvolosa sarà alta, al 68%, e la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 6,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia che rimarrà assente.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 20,6°C alle 08:00. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, al 99%, e la velocità del vento sarà molto leggera, attorno ai 2,1 km/h. Non si prevedono piogge significative.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche non cambieranno significativamente, con un cielo coperto e temperature che toccheranno i 24,6°C alle 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento si attesterà intorno ai 4,4 km/h.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno a 19°C alle 21:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, al 96%, e la velocità del vento sarà leggera, attorno ai 7 km/h. Non si prevedono piogge significative.

In conclusione, il fine settimana a Matera si presenterà con un Venerdì variabile, un Sabato soleggiato e una Domenica caratterizzata da un cielo coperto. Gli amanti del sole potranno approfittare di Sabato per attività all’aperto, mentre Domenica potrebbe risultare più adatta per attività al chiuso, data la maggiore copertura nuvolosa.

