Previsioni Meteo Matera: il bollettino per la prossima settimana 30 Settembre – 3 Ottobre

Nella notte di Lunedì 30 Settembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 5% e temperature intorno ai +13,3°C. La velocità del vento raggiungerà i 26,4 km/h da Nord Ovest. Durante la mattina, si prevede un aumento della temperatura fino a +20°C e una diminuzione dell’umidità al 29%. Martedì 1 Ottobre, il cielo rimarrà sereno con temperature che toccheranno i +22,4°C. Mercoledì 2 Ottobre, l’arrivo di nubi sparse porterà a un clima variabile, con temperature attorno ai 23,6°C. Giovedì 3 Ottobre, il cielo sarà coperto e le temperature scenderanno a 19,4°C.

Lunedì 30 Settembre

Nella notte di Lunedì 30 Settembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 5%. La temperatura si attesterà intorno ai +13,3°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente più bassa, a +12,3°C. La velocità del vento sarà di 26,4 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 47,4 km/h, creando una sensazione di vento fresco. L’umidità si manterrà al 59% e la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà sereno e la temperatura salirà gradualmente, raggiungendo i +20°C entro le 11:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 24,3 km/h e l’umidità scenderà al 29%. La pressione atmosferica continuerà a diminuire, attestandosi a 1020 hPa.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile con cielo sereno e temperature che toccheranno i +21,2°C alle 13:00. La velocità del vento varierà tra 22,8 km/h e 24 km/h, mantenendo una brezza tesa. L’umidità si attesterà attorno al 28% e la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

Infine, nella sera, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con poche nuvole e temperature che scenderanno a +15,9°C alle 19:00. La velocità del vento si ridurrà a 16,4 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 54%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1019 hPa.

Martedì 1 Ottobre

Nella notte di Martedì 1 Ottobre, il cielo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa +13,1°C. La temperatura percepita sarà di +12,2°C. La velocità del vento sarà di 13,1 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 25,5 km/h. L’umidità si attesterà al 66% e la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e la temperatura salirà fino a +22,4°C entro le 11:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 11,4 km/h e l’umidità scenderà al 35%. La pressione atmosferica continuerà a diminuire, attestandosi a 1016 hPa.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile con cielo sereno e temperature che toccheranno i +23,6°C alle 13:00. La velocità del vento varierà tra 10,9 km/h e 9,9 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità si attesterà attorno al 33% e la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

Infine, nella sera, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con poche nuvole e temperature che scenderanno a +15,9°C alle 21:00. La velocità del vento si ridurrà a 3,9 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 71%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1015 hPa.

Mercoledì 2 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 2 Ottobre, il cielo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa +15°C. La temperatura percepita sarà di +14,5°C. La velocità del vento sarà di 5,1 km/h proveniente da Sud – Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 7,3 km/h. L’umidità si attesterà al 77% e la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e la temperatura salirà fino a +23,3°C entro le 11:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 23,5 km/h e l’umidità scenderà al 47%. La pressione atmosferica continuerà a diminuire, attestandosi a 1011 hPa.

Nel pomeriggio, il clima inizierà a cambiare con l’arrivo di nubi sparse e temperature che toccheranno i 23,6°C alle 12:00. La velocità del vento varierà tra 24,9 km/h e 25,5 km/h, mantenendo una brezza vivace. L’umidità si attesterà attorno al 46% e la pressione atmosferica sarà di 1010 hPa.

Infine, nella sera, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con cielo coperto e temperature che scenderanno a 20,1°C alle 21:00. La velocità del vento si ridurrà a 8,7 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 62%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1009 hPa.

Giovedì 3 Ottobre

Nella notte di Giovedì 3 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di circa +19,4°C. La temperatura percepita sarà di +18,8°C. La velocità del vento sarà di 9,3 km/h proveniente da Sud – Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 22,4 km/h. L’umidità si attesterà al 52% e la pressione atmosferica sarà di 1008 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e la temperatura si manterrà intorno ai 20,4°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10,1 km/h e l’umidità aumenterà al 58%. La pressione atmosferica continuerà a diminuire, attestandosi a 1008 hPa.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile con cielo coperto e temperature che toccheranno i 19,8°C alle 20:00. La velocità del vento varierà tra 9 km/h e 10,9 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità si attesterà attorno al 74% e la pressione atmosferica sarà di 1009 hPa.

Infine, nella sera, si prevede una continuazione del cielo coperto, con temperature che scenderanno a 19,5°C alle 23:00. La velocità del vento si ridurrà a 7,6 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 53%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1008 hPa.

In conclusione, i prossimi giorni a Matera si presenteranno con un clima prevalentemente sereno e temperato, con un aumento della copertura nuvolosa verso la fine della settimana. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, rendendo possibile godere di attività all’aperto, soprattutto nei primi giorni di Ottobre. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione ai cambiamenti meteo previsti, in particolare per Mercoledì e Giovedì, quando si attende un incremento della nuvolosità e una possibile diminuzione delle temperature.

