Previsioni Meteo Matera: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

Le previsioni meteo per Matera di Domenica 15 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori freschi. La temperatura massima prevista raggiungerà i 20,6°C intorno a mezzogiorno, mentre la minima si attesterà sui 13,2°C durante le prime ore della notte. La presenza di nuvolosità sarà costante, con una copertura che si avvicinerà al 100% nel pomeriggio. I venti saranno moderati, con raffiche che potranno toccare i 36,2 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si evolverà in un cielo coperto con temperature che si aggireranno attorno ai 13,5°C. La velocità del vento sarà di circa 9,6 km/h, proveniente da Ovest, e l’umidità si manterrà intorno al 64%. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 9%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 20,6°C entro le ore centrali della giornata. I venti si intensificheranno, con velocità che arriveranno a 24,3 km/h. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque elevata, intorno al 40%.

Nel pomeriggio, la situazione meteo non subirà significative variazioni, con un cielo sempre coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19,3°C. I venti continueranno a soffiare con intensità, raggiungendo punte di 36,2 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, arrivando a toccare il 61%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse. Le temperature scenderanno fino a 15,2°C e i venti si attenueranno leggermente, mantenendosi comunque attorno ai 13 km/h. L’umidità continuerà a essere alta, con valori che toccheranno il 72%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Matera nei prossimi giorni non evidenzieranno cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature fresche e venti moderati. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo potrebbero migliorare solo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Matera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.5° perc. +12.5° prob. 9 % 9.6 O max 19.9 Ponente 64 % 1014 hPa 3 cielo coperto +13.6° perc. +12.6° prob. 8 % 9.5 O max 19 Ponente 59 % 1013 hPa 6 cielo coperto +15.1° perc. +13.9° prob. 8 % 15.3 ONO max 35.1 Maestrale 49 % 1013 hPa 9 cielo coperto +18.8° perc. +17.8° prob. 15 % 23.1 NO max 31.6 Maestrale 40 % 1013 hPa 12 cielo coperto +19.4° perc. +18.6° prob. 23 % 26.3 NNO max 30.5 Maestrale 47 % 1013 hPa 15 cielo coperto +19.3° perc. +18.5° prob. 21 % 23.6 NO max 36.2 Maestrale 46 % 1012 hPa 18 cielo coperto +16.7° perc. +16.1° prob. 15 % 15.8 NNO max 32.4 Maestrale 66 % 1013 hPa 21 nubi sparse +15.2° perc. +14.6° Assenti 13 NNO max 28.3 Maestrale 72 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 18:58

