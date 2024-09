Previsioni Meteo Matera: tutti i dettagli per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Matera di Domenica 22 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,3°C. Con il passare delle ore, la situazione meteo evolverà, portando a un aumento della copertura nuvolosa, specialmente nel pomeriggio.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Matera sperimenterà condizioni di nubi sparse con una temperatura che scenderà gradualmente fino a raggiungere i 15,9°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3,1 km/h e i 6,7 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità si manterrà alta, attorno al 85%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20,7°C entro le 8:00. La copertura nuvolosa si manterrà bassa, attorno al 22%, favorendo un clima piacevole per le attività all’aperto. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 3,6 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo, con un cielo che diventerà cielo coperto. Le temperature toccheranno il picco massimo di 25,3°C intorno alle 13:00, per poi scendere gradualmente fino a 21,8°C alle 17:00. La copertura nuvolosa arriverà al 100%, ma non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 54% verso sera.

La sera porterà un parziale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 14 km/h. L’umidità rimarrà elevata, ma le condizioni generali saranno più gradevoli rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per Matera di Domenica 22 Settembre evidenziano una giornata che inizierà con un clima piacevole e soleggiato, per poi evolvere verso condizioni più nuvolose nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un ritorno a condizioni più stabili, con temperature che continueranno a mantenersi su valori gradevoli, rendendo l’inizio della settimana particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Matera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.3° perc. +17° Assenti 5.7 NNO max 5.9 Maestrale 72 % 1020 hPa 3 nubi sparse +16.2° perc. +16° Assenti 6.2 N max 6.9 Tramontana 79 % 1019 hPa 6 nubi sparse +17.3° perc. +17.2° Assenti 3.1 N max 4.5 Tramontana 79 % 1019 hPa 9 nubi sparse +22.2° perc. +21.8° Assenti 2.4 ESE max 3.1 Scirocco 51 % 1019 hPa 12 nubi sparse +25.1° perc. +24.6° Assenti 4.6 SE max 4.8 Scirocco 38 % 1017 hPa 15 cielo coperto +23.7° perc. +23.3° Assenti 11.6 SE max 12 Scirocco 43 % 1016 hPa 18 cielo coperto +20.8° perc. +20.3° Assenti 8.7 SE max 13 Scirocco 54 % 1017 hPa 21 poche nuvole +18.6° perc. +18.2° Assenti 7.8 SSE max 14.9 Scirocco 62 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 18:46

