Previsioni Meteo Matera: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

Le previsioni meteo per Matera di Venerdì 13 Settembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con un passaggio da piogge leggere a cieli sereni. Durante la notte, la città avrà a che fare con piogge moderate, mentre nel corso della mattina si assisterà a un miglioramento significativo, con cieli sereni e temperature in aumento. Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con temperature che raggiungeranno valori piacevoli. La sera porterà nuovamente nubi sparse, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, Matera si troverà sotto un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20,4°C. La pioggia leggera si farà sentire, con una probabilità di precipitazioni del 63%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 33,2 km/h. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno al 62%.

Con l’arrivo della mattina, la situazione meteo migliorerà notevolmente. A partire dalle 06:00, si osserveranno nubi sparse, ma già dalle 07:00 il cielo si presenterà sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 24,6°C entro le 12:00. Il vento continuerà a soffiare da Ovest-Sud Ovest, con intensità che potrà arrivare fino a 37,2 km/h. L’umidità si ridurrà, attestandosi intorno al 27%.

Nel pomeriggio, il bel tempo si manterrà, con cieli sereni e temperature che scenderanno leggermente, arrivando a un massimo di 24,1°C alle 13:00. Le condizioni di vento rimarranno fresche, con velocità che si manterranno attorno ai 37 km/h. L’assenza di precipitazioni e la bassa probabilità di pioggia renderanno il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, ma senza piogge. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a 16,1°C entro le 23:00. Il vento continuerà a soffiare da Ovest-Sud Ovest, mantenendo una certa freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Matera indicano un miglioramento significativo nel corso della giornata di Venerdì. Dopo una notte di pioggia, la mattina e il pomeriggio offriranno condizioni ideali per godere di attività all’aperto. I prossimi giorni si preannunciano stabili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una prevalenza di cieli sereni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Matera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.4° perc. +20.1° prob. 11 % 10.3 S max 26 Ostro 61 % 1007 hPa 3 pioggia leggera +20° perc. +19.7° 0.22 mm 18.4 SSE max 31.3 Scirocco 66 % 1004 hPa 6 nubi sparse +19.7° perc. +19.6° prob. 80 % 7.8 SO max 19.9 Libeccio 71 % 1005 hPa 9 cielo sereno +22.9° perc. +22.3° prob. 6 % 30.1 O max 46 Ponente 39 % 1006 hPa 12 cielo sereno +24.6° perc. +23.8° prob. 3 % 37.2 OSO max 53.4 Libeccio 27 % 1007 hPa 15 cielo sereno +22.1° perc. +21.2° Assenti 37.2 OSO max 47.6 Libeccio 32 % 1007 hPa 18 cielo sereno +18.5° perc. +17.5° Assenti 24.3 OSO max 45.8 Libeccio 45 % 1008 hPa 21 nubi sparse +17.5° perc. +16.5° prob. 10 % 25 OSO max 45.9 Libeccio 46 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 19:01

