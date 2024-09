Previsioni Meteo Mazara del Vallo: il bollettino per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Mazara del Vallo si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo stabile e soleggiato. Le previsioni meteo indicano un cielo completamente sereno per l’intera giornata, senza alcuna copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i +19°C della notte e i +23,6°C durante le ore centrali della giornata. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 12 km/h, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole.

Durante la notte, i valori termici si attesteranno intorno ai +20°C, con una leggera diminuzione fino a +19,2°C verso le prime luci dell’alba. L’umidità si manterrà attorno al 68%, garantendo un clima fresco e confortevole. La direzione del vento sarà prevalentemente da Nord e Nord Est, con intensità di brezza leggera.

Nella mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i +22,2°C entro le 9:00. Il cielo rimarrà sereno, favorendo l’irraggiamento solare. L’umidità scenderà gradualmente, portandosi attorno al 54% entro le 12:00. Le brezze leggere continueranno a soffiare, rendendo l’aria frizzante e gradevole.

Nel pomeriggio, il termometro toccherà il suo picco massimo con +23,6°C alle 12:00 e una leggera diminuzione a +21,9°C verso le 17:00. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, senza alcuna previsione di precipitazioni. L’umidità si stabilizzerà attorno al 61%, mentre il vento continuerà a soffiare da Sud e Sud Ovest, mantenendo un’intensità di brezza leggera.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +20°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una piacevole serata all’aperto. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 66%, mentre il vento si farà più vivace, con raffiche fino a 19,3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mazara del Vallo nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo possibile godere di un clima ideale per attività all’aperto. Pertanto, si consiglia di approfittare di queste giornate di bel tempo, che caratterizzeranno l’inizio di Ottobre.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.8° perc. +19.6° Assenti 11.8 NNE max 13.7 Grecale 68 % 1018 hPa 4 cielo sereno +19.3° perc. +19.1° Assenti 10.2 NE max 11.9 Grecale 69 % 1017 hPa 7 cielo sereno +20.6° perc. +20.3° Assenti 6.3 E max 6.8 Levante 61 % 1018 hPa 10 cielo sereno +22.9° perc. +22.6° Assenti 9.4 SSE max 9.9 Scirocco 53 % 1018 hPa 13 cielo sereno +23.6° perc. +23.4° Assenti 12 S max 10.6 Ostro 56 % 1016 hPa 16 cielo sereno +22.6° perc. +22.4° Assenti 8.9 SSO max 8.7 Libeccio 57 % 1015 hPa 19 cielo sereno +21.4° perc. +21.2° Assenti 6.9 SSE max 7.6 Scirocco 63 % 1015 hPa 22 cielo sereno +20.9° perc. +20.8° Assenti 14.1 SE max 16.6 Scirocco 66 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:48

