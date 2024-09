Previsioni Meteo Mazara del Vallo: il bollettino per la prossima settimana 23 – 26 Settembre

MeteoWeb

Lunedì 23 Settembre inizierà con pioggia leggera e temperature intorno ai +22,2°C, con una copertura nuvolosa del 94%. Il vento soffierà da Sud Est a 20,6 km/h. Durante la mattina, le temperature saliranno fino a +24,1°C, mantenendo una copertura nuvolosa al 99% e piogge leggere. Nel pomeriggio, si prevede pioggia moderata con accumuli di 1,36 mm e temperature stabili attorno ai +24,2°C. Martedì 24 Settembre, il tempo migliorerà, con temperature di +23,1°C e cielo poco nuvoloso. Mercoledì 25 Settembre porterà nuovamente piogge leggere e temperature di +23,7°C. Giovedì 26 Settembre si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature che raggiungeranno +24,4°C e cielo poco nuvoloso.

Lunedì 23 Settembre

Nella notte di Lunedì 23 Settembre, si prevede un inizio di giornata caratterizzato da pioggia leggera. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,2°C, con una temperatura percepita di +22,6°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 94%, e il vento soffierà da Sud Est con una velocità di 20,6 km/h, creando una brezza tesa. La probabilità di precipitazioni sarà di 36%, con una leggera pioggia di 0,13 mm.

Proseguendo nella mattina, il tempo continuerà a essere instabile, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a +24,1°C alle 08:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 23,7 km/h, sempre da Sud Est. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 99%, e si verificheranno ancora piogge leggere, con un accumulo di 0,12 mm. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non miglioreranno significativamente, con pioggia moderata prevista intorno alle 12:00, con un accumulo di 1,36 mm. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +24,2°C, mentre la velocità del vento diminuirà a 19,4 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 99%, e l’umidità si attesterà attorno al 71%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà coperto e le temperature scenderanno a +22,3°C. La velocità del vento sarà molto leggera, intorno ai 2,1 km/h, e la copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 90%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Martedì 24 Settembre

La notte di Martedì 24 Settembre si presenterà con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai +21,6°C. La temperatura percepita sarà di +22°C. La copertura nuvolosa sarà del 81%, e il vento sarà molto leggero, con una velocità di 1 km/h da Sud – Sud Est. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il tempo migliorerà leggermente, con temperature che saliranno fino a +23,1°C alle 08:00. La copertura nuvolosa scenderà al 25%, e il vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,4 km/h. Non si prevedono piogge, e l’umidità si manterrà attorno al 78%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +24,2°C. La velocità del vento sarà di 12,2 km/h, e la copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo il 96%. Non si prevedono precipitazioni significative.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che scenderanno a +22,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6 km/h. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 84%, e non si prevedono piogge.

Mercoledì 25 Settembre

La notte di Mercoledì 25 Settembre inizierà con nubi sparse e temperature di circa +22°C. La temperatura percepita sarà di +22,3°C. La copertura nuvolosa sarà del 44%, e il vento soffierà da Sud – Sud Est con una velocità di 6,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il tempo si deteriorerà, con pioggia leggera prevista. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,7°C alle 09:00, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La velocità del vento aumenterà a 16,3 km/h, e si prevedono accumuli di pioggia di 0,45 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +24,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 9%, e si verificheranno ancora piogge leggere.

Nella sera, il cielo si presenterà coperto con temperature che scenderanno a +22,5°C. La velocità del vento sarà di 5,4 km/h, e la copertura nuvolosa si attesterà attorno al 86%. Non si prevedono precipitazioni significative.

Giovedì 26 Settembre

La notte di Giovedì 26 Settembre inizierà con nubi sparse e temperature di circa +22,1°C. La temperatura percepita sarà di +22,3°C. La copertura nuvolosa sarà del 69%, e il vento sarà molto leggero, con una velocità di 3,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà poco nuvoloso, con temperature che saliranno fino a +23,7°C alle 08:00. La copertura nuvolosa scenderà al 21%, e il vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8,2 km/h. Non si prevedono piogge, e l’umidità si manterrà attorno al 57%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +24,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà al 34%, e il vento sarà leggero, con una velocità di 9,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative.

Nella sera, il cielo si presenterà nubi sparse con temperature che scenderanno a +22,4°C. La velocità del vento sarà di 3 km/h, e la copertura nuvolosa si attesterà attorno al 84%. Non si prevedono piogge.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un inizio di settimana caratterizzato da instabilità e piogge, seguite da un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno relativamente miti. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni meteorologiche, in particolare nei primi giorni della settimana.

