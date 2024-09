Previsioni Meteo Meda: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Meda indicano un Sabato 21 Settembre caratterizzato da un clima prevalentemente variabile. Durante la notte, si registreranno cieli coperti con temperature che si attesteranno intorno ai 16,9°C. Con l’avanzare della mattina, il tempo migliorerà, portando a cieli sereni e temperature che raggiungeranno i 22,9°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata, si prevede un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che accompagneranno il pomeriggio e la sera.

Durante la notte, Meda si troverà sotto un cielo coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 89%. Le temperature scenderanno fino a 16,6°C e l’umidità si manterrà alta, intorno al 68%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà, passando a condizioni di cielo sereno. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 18,9°C entro le 08:00. L’umidità diminuirà progressivamente, portandosi al 59%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la mattinata gradevole per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che si presenteranno a partire dalle 13:00. Le temperature toccheranno il picco di 23,2°C alle 13:00, per poi scendere leggermente a 22,1°C alle 16:00. L’umidità si attesterà attorno al 48%, mentre il vento si manterrà moderato, con velocità che raggiungeranno i 6,2 km/h.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con cieli che diventeranno nuovamente coperti. Le temperature scenderanno a 17,8°C alle 21:00 e l’umidità aumenterà fino al 67%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Meda nei prossimi giorni mostrano un clima variabile, con un Sabato che inizierà con cieli sereni e terminerà con nubi più dense. Le temperature si manterranno gradevoli, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto, anche se si consiglia di tenere d’occhio l’evoluzione della nuvolosità. Domani, si prevede un ulteriore aumento della temperatura, mentre nei giorni successivi potrebbe esserci un ritorno a condizioni più instabili.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.6° perc. +16.1° Assenti 5 NNE max 5.2 Grecale 68 % 1022 hPa 4 nubi sparse +15.4° perc. +14.9° Assenti 4.9 NNE max 5.2 Grecale 71 % 1022 hPa 7 cielo sereno +17.1° perc. +16.5° Assenti 2.3 NNE max 4.4 Grecale 65 % 1022 hPa 10 poche nuvole +21.7° perc. +21.2° Assenti 2.7 S max 5.4 Ostro 49 % 1022 hPa 13 nubi sparse +23.2° perc. +22.6° prob. 1 % 6.2 SSE max 5.3 Scirocco 43 % 1021 hPa 16 nubi sparse +22.1° perc. +21.6° prob. 1 % 6.2 SSE max 5.7 Scirocco 48 % 1020 hPa 19 nubi sparse +18.7° perc. +18.3° Assenti 2.5 E max 3.3 Levante 63 % 1021 hPa 22 cielo coperto +17.3° perc. +16.9° Assenti 5.7 NNE max 6.7 Grecale 69 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 19:17

