Previsioni Meteo Melfi: il bollettino per domani mercoledì 25 settembre

Le previsioni meteo per Melfi di Mercoledì 25 Settembre indicano una giornata caratterizzata da una transizione climatica, con un inizio di giornata prevalentemente nuvoloso che si schiarirà nel corso del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 24,9°C nel pomeriggio. La presenza di venti leggeri da sud-ovest accompagnerà la giornata, contribuendo a un clima fresco e piacevole.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 14,3°C. L’umidità sarà piuttosto elevata, attorno all’85%, e il vento soffierà a una velocità di circa 12,2 km/h. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa si manterrà intorno al 42%, garantendo una notte tranquilla e senza precipitazioni.

La mattina di Mercoledì si aprirà con un cielo coperto, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 23,8°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e l’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 41%. I venti continueranno a spirare da sud-ovest, mantenendo una brezza leggera.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con il passaggio a nubi sparse. Le temperature toccheranno il massimo di 24,9°C alle ore 14:00, mentre l’umidità si attesterà attorno al 39%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una velocità che varierà tra 12,8 km/h e 16,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15,4°C. Il cielo si presenterà con nubi sparse e una diminuzione della copertura nuvolosa, che scenderà al 35%. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo l’84%, mentre il vento continuerà a soffiare da sud-ovest a una velocità di circa 10,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Melfi nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una alternanza di nuvole e schiarite. Giovedì e Venerdì si prevede un clima simile, con possibilità di qualche schiarita e temperature che continueranno a oscillare tra i 15°C e i 25°C. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere momenti all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Melfi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.3° perc. +14° Assenti 12.2 SO max 17.8 Libeccio 85 % 1016 hPa 3 nubi sparse +14° perc. +13.4° Assenti 10.9 SO max 12.5 Libeccio 76 % 1016 hPa 6 nubi sparse +15.9° perc. +15.2° Assenti 9.4 SO max 14.8 Libeccio 64 % 1017 hPa 9 cielo coperto +21.4° perc. +20.8° Assenti 8.7 SO max 14.1 Libeccio 46 % 1017 hPa 12 cielo coperto +23.8° perc. +23.3° Assenti 11.4 OSO max 16.5 Libeccio 41 % 1016 hPa 15 nubi sparse +24.1° perc. +23.7° Assenti 16.4 OSO max 17.5 Libeccio 42 % 1015 hPa 18 poche nuvole +18.4° perc. +18.1° Assenti 11.5 SO max 15 Libeccio 66 % 1017 hPa 21 nubi sparse +16.1° perc. +15.9° Assenti 10.9 SO max 13.1 Libeccio 81 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 18:44

