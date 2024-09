Previsioni Meteo Melfi: tutti i dettagli per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Melfi di Giovedì 19 Settembre evidenziano un andamento climatico variabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno, mentre la notte porterà condizioni di cielo prevalentemente coperto. Le temperature oscilleranno tra i 14°C e i 23,9°C, con una leggera probabilità di pioggia nel pomeriggio e in serata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 19,5 km/h.

Durante la notte, si registrerà un cielo coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’83%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Sud Ovest, con intensità che non supererà i 9,2 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con valori che scenderanno fino al 25%.

Nella mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, presentando nubi sparse. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 23,7°C entro mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà tra i 7,6 km/h e i 15,2 km/h, sempre da Sud Ovest. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo fino al 36%. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attestandosi attorno al 7%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno intorno ai 23°C, con un cielo che continuerà a presentare nubi sparse. La velocità del vento potrebbe aumentare leggermente, raggiungendo i 17,7 km/h. Tuttavia, la probabilità di precipitazioni aumenterà, arrivando fino al 12%, ma senza significative accumulazioni di pioggia.

La sera porterà un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature scenderanno a 15°C, e la probabilità di pioggia sarà più alta, con valori che raggiungeranno il 76%. Il vento si farà più leggero, con velocità attorno ai 5,8 km/h. La copertura nuvolosa sarà ridotta, ma le condizioni di pioggia potrebbero persistere fino a tarda notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Melfi nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature gradevoli. Venerdì e Sabato si prevede un clima più stabile, con temperature che si manterranno sopra i 20°C e una significativa diminuzione della probabilità di pioggia. Gli amanti del sole potranno quindi approfittare di un fine settimana all’insegna del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Melfi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15° perc. +14.7° prob. 49 % 9.2 SO max 9.7 Libeccio 83 % 1014 hPa 3 cielo coperto +14.3° perc. +14° prob. 25 % 8.9 SO max 9.1 Libeccio 86 % 1013 hPa 6 cielo coperto +15.4° perc. +15° prob. 30 % 7.6 SO max 9.6 Libeccio 80 % 1013 hPa 9 nubi sparse +20.9° perc. +20.4° prob. 11 % 9.9 SO max 17.7 Libeccio 51 % 1013 hPa 12 nubi sparse +23.7° perc. +23.1° prob. 7 % 15.2 SO max 19.3 Libeccio 36 % 1012 hPa 15 nubi sparse +22.8° perc. +22.1° prob. 10 % 17.7 SO max 12.9 Libeccio 37 % 1012 hPa 18 poche nuvole +17.4° perc. +16.8° prob. 28 % 7.6 ONO max 10.4 Maestrale 61 % 1014 hPa 21 cielo sereno +15.3° perc. +15° prob. 37 % 3.9 ONO max 5 Maestrale 79 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 18:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.