Previsioni Meteo Melfi: tutti i dettagli per domani martedì 1 ottobre

Martedì 1 Ottobre a Melfi si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano una leggera presenza di nuvole nel pomeriggio, ma senza alcuna possibilità di precipitazioni. La temperatura percepita sarà sempre confortevole, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 11,7°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con un’umidità che si manterrà attorno al 65%. I venti saranno leggeri, provenienti da Sud Ovest, con velocità di circa 6 km/h.

Durante la mattina, le condizioni di meteo rimarranno stabili e soleggiate. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 19,7°C entro le 9:00 e superando i 21°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa continuerà a essere molto bassa, con un’umidità che scenderà fino al 36%. I venti saranno deboli, mantenendo una brezza leggera.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà ancora per lo più sereno, con qualche nuvola che potrà comparire, ma senza compromettere il bel tempo. Le temperature toccheranno il picco di 23,7°C alle 13:00 e si manterranno sopra i 22°C fino alle 15:00. Anche in questo frangente, l’umidità rimarrà contenuta, attorno al 31%, e i venti continueranno a soffiare da Nord con intensità moderata.

Con l’arrivo della sera, il meteo si manterrà sereno, con temperature in calo che scenderanno fino a 14°C entro le 21:00. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 71%, ma senza alcun rischio di pioggia. I venti si faranno più leggeri, con velocità intorno ai 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Melfi indicano una giornata di meteo favorevole, ideale per godere di attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a essere gradevoli e cieli sereni, rendendo l’inizio di Ottobre particolarmente piacevole.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Melfi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +11.7° perc. +10.6° Assenti 6 SO max 5.5 Libeccio 65 % 1019 hPa 3 cielo sereno +11.2° perc. +10° Assenti 5.5 SO max 5 Libeccio 65 % 1018 hPa 6 cielo sereno +13° perc. +12° Assenti 4.5 SO max 4.3 Libeccio 59 % 1018 hPa 9 cielo sereno +19.7° perc. +18.8° Assenti 5.2 NNO max 6.3 Maestrale 40 % 1017 hPa 12 cielo sereno +23.1° perc. +22.3° Assenti 8 N max 12.3 Tramontana 32 % 1015 hPa 15 poche nuvole +22.9° perc. +22.1° Assenti 11.2 N max 13.9 Tramontana 33 % 1014 hPa 18 poche nuvole +16.1° perc. +15.4° Assenti 1.2 S max 3.8 Ostro 61 % 1015 hPa 21 cielo sereno +14.4° perc. +13.8° Assenti 6.8 SO max 6.2 Libeccio 71 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:34

