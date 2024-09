Previsioni Meteo Melfi: tutti i dettagli per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Melfi indicano un Martedì 24 Settembre caratterizzato da condizioni prevalentemente serene durante il giorno, con un graduale aumento delle temperature. La temperatura massima raggiungerà i 25,9°C nel primo pomeriggio, mentre la temperatura minima si attesterà intorno ai 14,9°C durante la notte. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da un cielo inizialmente coperto a condizioni di cielo sereno e poche nuvole.

Durante la notte, Melfi si presenterà con un cielo coperto, con una temperatura di circa 17°C e un’umidità che si manterrà attorno all’83%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 12 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi intorno al 7%.

Nella mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21,7°C entro le 08:00. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno arrivare fino a 24 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, favorendo un clima più secco e gradevole.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con temperature che toccheranno il picco di 25,9°C intorno alle 12:00. Le condizioni di cielo sereno garantiranno una giornata ideale per attività all’aperto. La brezza vivace proveniente da Ovest – Sud Ovest contribuirà a mantenere l’aria fresca e piacevole, con un’umidità che si attesterà attorno al 35%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai 15°C. Il cielo si presenterà con poche nuvole, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori attorno all’87%. La velocità del vento rimarrà moderata, rendendo l’atmosfera serena e tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Melfi nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un predominio di cieli sereni e temperature gradevoli. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, rendendo Melfi un luogo ideale per godere di attività all’aperto. La situazione meteorologica si manterrà stabile, con poche variazioni significative nelle previsioni meteo per il resto della settimana.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17° perc. +16.9° prob. 7 % 10.2 SO max 12 Libeccio 83 % 1013 hPa 3 nubi sparse +16.3° perc. +16.3° prob. 23 % 9.4 SO max 12.6 Libeccio 87 % 1012 hPa 6 nubi sparse +17.1° perc. +17° prob. 19 % 10 SSO max 16.6 Libeccio 82 % 1013 hPa 9 cielo sereno +23.3° perc. +23° prob. 3 % 14.7 SO max 22.5 Libeccio 51 % 1013 hPa 12 cielo sereno +25.9° perc. +25.4° prob. 3 % 19.5 OSO max 21.8 Libeccio 36 % 1013 hPa 15 cielo sereno +24.1° perc. +23.6° Assenti 18.5 OSO max 18.3 Libeccio 38 % 1013 hPa 18 poche nuvole +18.1° perc. +17.6° Assenti 13 SO max 21.6 Libeccio 65 % 1015 hPa 21 poche nuvole +15.3° perc. +15.2° Assenti 11.9 SO max 16.3 Libeccio 87 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 18:46

