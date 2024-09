Previsioni Meteo Melito di Napoli: il bollettino per domani domenica 8 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Melito di Napoli per Domenica 8 Settembre indicano condizioni meteorologiche variabili durante la giornata. La mattina si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa che varia dal 50% al 86%. Le temperature si manterranno intorno ai 26-30°C, con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento soffierà a velocità comprese tra 1km/h e 8,4km/h, provenendo principalmente da direzioni meridionali.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà con un aumento della copertura nuvolosa che raggiungerà picchi fino al 96%. Le temperature massime saranno di circa 31,6°C, ma la percezione di calore potrà arrivare fino a 32,2°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche che potranno superare i 13km/h provenienti da direzioni variabili.

In serata, il cielo sarà completamente coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 27-28°C con una percezione di calore costante. Il vento sarà moderato, con velocità comprese tra 3,7km/h e 9,9km/h, proveniente principalmente da direzioni meridionali.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 8 Settembre a Melito di Napoli mostrano un aumento della nuvolosità nel corso della giornata, con temperature elevate e venti di intensità variabile. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata in modo confortevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 8 Settembre a Melito di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +26° perc. +26° Assenti 2.5 NE max 3.5 Grecale 57 % 1014 hPa 3 nubi sparse +25.5° perc. +25.6° Assenti 3.2 NE max 3.4 Grecale 58 % 1014 hPa 6 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° Assenti 1 SO max 3.4 Libeccio 56 % 1014 hPa 9 cielo coperto +29.6° perc. +29.9° Assenti 8.2 SSO max 8.8 Libeccio 46 % 1015 hPa 12 nubi sparse +31.6° perc. +32.2° Assenti 12.6 SO max 13.1 Libeccio 43 % 1013 hPa 15 cielo coperto +30.2° perc. +30.9° Assenti 12.2 OSO max 12.3 Libeccio 47 % 1012 hPa 18 cielo coperto +28.5° perc. +29.2° Assenti 3.6 O max 5.2 Ponente 52 % 1011 hPa 21 cielo coperto +27.9° perc. +28.8° Assenti 5.5 SSO max 9.7 Libeccio 55 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 19:19

