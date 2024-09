Previsioni Meteo Melito di Napoli: il bollettino per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Melito di Napoli di Lunedì 23 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 21°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100% nelle prime ore del giorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi coperto, con temperature che saliranno fino a 24°C intorno a mezzogiorno. La percezione del caldo sarà simile a quella della temperatura reale, con valori che si manterranno attorno ai 24°C. La velocità del vento si attesterà tra i 6 e i 12 km/h, proveniente principalmente da sud-ovest. L’umidità rimarrà piuttosto alta, oscillando tra il 57% e il 60%, il che potrebbe rendere l’aria un po’ afosa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo resterà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24°C. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, con valori che non supereranno il 20%. Anche la velocità del vento si manterrà su livelli moderati, contribuendo a un clima complessivamente gradevole, nonostante l’assenza di sole.

Con l’arrivo della sera, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno lentamente fino a raggiungere i 21°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 78%, mentre l’umidità aumenterà, portandosi al 70%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Melito di Napoli indicano una giornata di Lunedì 23 Settembre caratterizzata da un clima mite e nuvoloso. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili schiarite e un lieve aumento delle temperature. Gli amanti del sole dovranno attendere ulteriori aggiornamenti per pianificare attività all’aperto, mentre chi preferisce il clima fresco troverà in questa giornata un’ottima occasione per godere di un’atmosfera piacevole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Melito di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.2° perc. +21° prob. 5 % 3.3 OSO max 4 Libeccio 66 % 1016 hPa 3 cielo coperto +20.5° perc. +20.4° Assenti 2.4 O max 3.1 Ponente 71 % 1015 hPa 6 cielo coperto +20.4° perc. +20.4° Assenti 3.1 ENE max 4.5 Grecale 71 % 1014 hPa 9 nubi sparse +23.1° perc. +23.1° Assenti 5.9 S max 7.3 Ostro 60 % 1014 hPa 12 cielo coperto +24° perc. +24° Assenti 10.3 SO max 9.6 Libeccio 58 % 1013 hPa 15 cielo coperto +24° perc. +24° prob. 12 % 9.5 SO max 9.4 Libeccio 56 % 1012 hPa 18 cielo coperto +22.3° perc. +22.2° prob. 19 % 5.3 OSO max 7.2 Libeccio 63 % 1012 hPa 21 nubi sparse +21.7° perc. +21.7° prob. 9 % 2.9 SSO max 7.2 Libeccio 68 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.