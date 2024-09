Previsioni Meteo Mercato San Severino: il bollettino per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercato San Severino di Domenica 22 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo presenterà una copertura nuvolosa che tenderà ad aumentare nel corso della giornata. Le temperature si manterranno attorno ai 19,5°C durante le prime ore, per poi salire fino a raggiungere un massimo di circa 25,3°C nel pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 25°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9,6 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, intorno al 47%, rendendo l’aria leggermente afosa. Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, con il cielo che rimarrà coperto e le temperature che scenderanno gradualmente fino a 24°C. Anche in questo frangente, il vento si presenterà debole, contribuendo a mantenere un clima tranquillo.

Con l’arrivo della sera, si prevede una graduale schiarita, con poche nuvole che si affacceranno nel cielo. Le temperature continueranno a scendere, attestandosi intorno ai 20°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si registreranno precipitazioni significative. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1017 hPa, contribuendo a mantenere un clima sereno.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mercato San Severino nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo che, dopo una giornata nuvolosa, si schiarirà nelle ore serali. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento della presenza di sole e temperature in lieve aumento.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Mercato San Severino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.5° perc. +19.3° Assenti 6 NE max 6.5 Grecale 69 % 1019 hPa 3 nubi sparse +18.8° perc. +18.6° Assenti 4.6 NE max 4.4 Grecale 71 % 1019 hPa 6 nubi sparse +19.7° perc. +19.5° Assenti 3.7 NE max 4.2 Grecale 66 % 1019 hPa 9 nubi sparse +24.2° perc. +23.9° Assenti 4.3 SO max 3.2 Libeccio 49 % 1019 hPa 12 nubi sparse +25.3° perc. +25.1° Assenti 9.6 SSO max 7.3 Libeccio 48 % 1017 hPa 15 cielo coperto +24° perc. +23.9° Assenti 9.1 SSO max 6.9 Libeccio 53 % 1017 hPa 18 cielo coperto +21.3° perc. +21.3° Assenti 3.4 SSE max 5.6 Scirocco 67 % 1017 hPa 21 poche nuvole +20° perc. +20° Assenti 2.6 NE max 3.2 Grecale 72 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 18:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.