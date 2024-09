Previsioni Meteo Mercato San Severino: il bollettino per domani lunedì 2 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 2 Settembre a Mercato San Severino prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso delle ore. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +24,6°C e i +30,6°C.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una percentuale di nuvole che varierà tra il 92% e il 77%, e le temperature si attesteranno intorno ai +25,7°C. Il vento soffierà da Est con una velocità compresa tra i 2,1km/h e i 3,8km/h.

Al risveglio, durante la mattina, le nubi sparse caratterizzeranno il cielo con una copertura nuvolosa che varierà tra il 33% e il 81%. Le temperature percepite saranno comprese tra i +25,8°C e i +29,1°C, con venti che soffieranno principalmente da Sud e Sud Ovest con intensità fino a 5,4km/h.

Nel corso del pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature che si manterranno intorno ai +30°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con una velocità che potrà raggiungere i 8,7km/h.

In serata, la situazione non cambierà, con un cielo coperto al 100% e temperature che si attesteranno intorno ai +25,6°C. Il vento sarà prevalentemente da Nord – Nord Est con una velocità compresa tra 1,2km/h e 3,6km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Mercato San Severino indicano una tendenza al mantenimento delle condizioni di cielo coperto con temperature che si manterranno su valori elevati. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni della copertura nuvolosa e di tenere d’occhio l’evoluzione del vento, che potrebbe aumentare leggermente in intensità.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +25.7° perc. +25.7° Assenti 3.8 E max 3.6 Levante 51 % 1013 hPa 3 nubi sparse +24.8° perc. +24.6° Assenti 2.1 E max 2.3 Levante 49 % 1013 hPa 6 nubi sparse +25.9° perc. +25.8° Assenti 3 S max 4.2 Ostro 48 % 1014 hPa 9 nubi sparse +28.2° perc. +28.4° Assenti 5.8 SO max 5.2 Libeccio 47 % 1014 hPa 12 cielo coperto +30.6° perc. +30.6° Assenti 8.7 SSO max 8 Libeccio 42 % 1013 hPa 15 cielo coperto +29.4° perc. +29.9° Assenti 8 SSO max 8.2 Libeccio 48 % 1012 hPa 18 cielo coperto +26.6° perc. +26.6° prob. 31 % 1 NE max 6.5 Grecale 59 % 1014 hPa 21 cielo coperto +25.9° perc. +26.1° prob. 9 % 3.2 N max 3.4 Tramontana 57 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 19:27

