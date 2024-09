Previsioni Meteo Mercato San Severino: tutti i dettagli per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Mercato San Severino si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 17,1°C. La mattina inizierà con piogge leggere, che porteranno a un aumento dell’umidità, raggiungendo valori intorno al 76%. Le previsioni del tempo indicano che le precipitazioni continueranno a manifestarsi anche nel pomeriggio, con piogge leggere che si susseguiranno fino alla sera.

Nel dettaglio, durante la notte, il cielo sarà completamente coperto e la temperatura si manterrà attorno ai 17°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 7,1 km/h. La probabilità di precipitazioni si attesterà intorno al 42%.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo cambieranno, portando piogge che inizieranno a manifestarsi già dalle 08:00. La temperatura salirà fino a 18,8°C alle 08:00, per poi raggiungere un picco di 21,7°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, le piogge moderate previste tra le 09:00 e le 10:00 porteranno a un aumento dell’umidità, che si attesterà intorno al 71%.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano che il cielo rimarrà coperto e le piogge continueranno a cadere, seppur con intensità leggera. Le temperature si manterranno tra i 20°C e i 18,4°C, mentre l’umidità raggiungerà il 80%. Le precipitazioni, seppur leggere, si protrarranno fino alle 18:00, con un accumulo totale di circa 1,5 mm di pioggia.

La sera porterà un lieve miglioramento, con il cielo che rimarrà comunque coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18,3°C, con una leggera diminuzione dell’umidità. Tuttavia, non si escludono brevi piogge, specialmente intorno alle 23:00, quando si prevede un’ulteriore leggera pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mercato San Severino indicano una giornata di instabilità meteorologica, con piogge che caratterizzeranno gran parte della giornata. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature più elevate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Mercato San Severino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.1° perc. +16.7° prob. 42 % 6.2 NE max 6.8 Grecale 69 % 1011 hPa 3 cielo coperto +17° perc. +16.5° prob. 29 % 5.5 ENE max 6.3 Grecale 67 % 1010 hPa 6 cielo coperto +16.7° perc. +16.3° prob. 37 % 4.6 SE max 7.6 Scirocco 73 % 1011 hPa 9 pioggia moderata +17.1° perc. +16.8° 1.36 mm 6.1 E max 8.8 Levante 76 % 1011 hPa 12 cielo coperto +21.7° perc. +21.4° prob. 58 % 6.2 ESE max 12.2 Scirocco 53 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +20.5° perc. +20.3° 0.34 mm 7.3 SE max 10.7 Scirocco 62 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +18.2° perc. +18.3° 0.26 mm 7.3 NE max 9.9 Grecale 82 % 1012 hPa 21 cielo coperto +18.4° perc. +18.4° prob. 31 % 4.3 E max 6.6 Levante 81 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:02

