Previsioni Meteo Mercato San Severino: tutti i dettagli per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Mercato San Severino indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature attorno ai 18,6°C, mentre nel corso della giornata si assisterà a un lieve aumento termico, con picchi che raggiungeranno i 24,2°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà debole, con brezze leggere provenienti principalmente da sud e sud-est.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di 18,6°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 69%, con un’umidità che si attesterà intorno all’82%. La velocità del vento sarà di circa 3,6 km/h, rendendo la notte tranquilla e senza precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19,9°C alle 07:00. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che scenderà gradualmente fino al 75%. Anche in questa fase, non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà bassa.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il massimo di 24,2°C intorno a mezzogiorno, con una leggera diminuzione nel corso delle ore successive. La copertura nuvolosa si ridurrà, passando da 89% a 40%. La ventilazione sarà più attiva, con raffiche che potranno raggiungere i 15 km/h. Anche in questo intervallo, non si registreranno precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse e le temperature si attesteranno intorno ai 19,1°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 84%. La brezza leggera continuerà a soffiare da sud-est, mantenendo un clima gradevole per le attività serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mercato San Severino nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo variabile. Si prevede che nei giorni successivi, il meteo continuerà a presentarsi con un’alternanza di nubi e schiarite, senza significative variazioni termiche. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Mercato San Severino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.6° perc. +18.7° Assenti 3.6 SE max 7 Scirocco 82 % 1017 hPa 3 cielo coperto +18.6° perc. +18.7° Assenti 3.1 SSE max 5.6 Scirocco 82 % 1017 hPa 6 cielo coperto +19.2° perc. +19.2° prob. 3 % 3.9 SSE max 6.8 Scirocco 79 % 1017 hPa 9 cielo coperto +21.6° perc. +21.5° prob. 12 % 5 S max 6.6 Ostro 67 % 1018 hPa 12 cielo coperto +24.2° perc. +24.1° prob. 23 % 10.8 SSO max 14.5 Libeccio 55 % 1017 hPa 15 nubi sparse +23.1° perc. +23.1° prob. 34 % 12.9 S max 14.6 Ostro 62 % 1017 hPa 18 nubi sparse +20.4° perc. +20.5° prob. 29 % 6.2 SSE max 9.1 Scirocco 79 % 1018 hPa 21 nubi sparse +19.6° perc. +19.8° Assenti 2.4 SSE max 5.1 Scirocco 83 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.