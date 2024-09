Previsioni Meteo Mercato San Severino: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Sabato 28 Settembre a Mercato San Severino si preannuncia un giorno caratterizzato da un clima variabile, con un inizio piovoso che si trasformerà in condizioni più serene nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano che la mattina sarà segnata da piogge leggere, mentre nel pomeriggio si assisterà a un graduale miglioramento, con schiarite e nubi sparse. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra +17,9°C e +23,9°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai +20,4°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si manterrà attorno all’83%. La brezza leggera proveniente da Sud Est garantirà un clima piacevole.

Durante la mattina, a partire dalle 09:00, il tempo si presenterà più instabile, con piogge leggere che si intensificheranno fino a raggiungere un picco di 1,02mm di pioggia alle 11:00. La temperatura percepita si manterrà attorno ai +21,8°C, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12,7km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che toccherà il 94%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le nubi sparse sostituiranno le piogge, con temperature che raggiungeranno i +23,9°C alle 13:00 e scendendo gradualmente fino a +20°C alle 17:00. La probabilità di precipitazioni diminuirà, rendendo il pomeriggio più favorevole per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno intorno ai +18°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera gradevole. L’umidità scenderà al 63%, contribuendo a un clima più secco e confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mercato San Severino indicano un sabato inizialmente piovoso, ma con un netto miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno su valori miti e una alternanza di sole e nubi. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare delle schiarite pomeridiane, mentre le serate si preannunciano fresche e piacevoli.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Mercato San Severino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20.4° perc. +20.6° Assenti 4.2 SE max 7.3 Scirocco 83 % 1014 hPa 3 cielo sereno +20° perc. +20.2° Assenti 4.9 SE max 7.2 Scirocco 82 % 1013 hPa 6 poche nuvole +20.8° perc. +21° Assenti 5.8 SE max 11.3 Scirocco 78 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +21.4° perc. +21.7° 0.18 mm 8.7 S max 20.5 Ostro 84 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +22.6° perc. +22.9° 0.25 mm 7.8 ONO max 16 Maestrale 74 % 1013 hPa 15 nubi sparse +22.3° perc. +21.8° prob. 20 % 10.8 ONO max 19.2 Maestrale 47 % 1014 hPa 18 nubi sparse +19.2° perc. +18.7° prob. 20 % 8.4 ONO max 15.8 Maestrale 60 % 1016 hPa 21 nubi sparse +18° perc. +17.6° Assenti 5 O max 12.2 Ponente 67 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.