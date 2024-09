Previsioni Meteo Mesagne: il bollettino per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mesagne di Domenica 15 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un predominio di piogge leggere durante la mattina e una graduale attenuazione delle precipitazioni nel pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori freschi, con un clima umido e ventoso, che influenzerà la percezione termica.

Nella notte, le condizioni saranno inizialmente di poche nuvole, con una temperatura di circa 17,5°C e una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con un’umidità attorno al 59%. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a piogge leggere a partire dalle prime ore del mattino.

Durante la mattina, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi intorno alle 09:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, ma la percezione termica sarà inferiore a causa dell’umidità elevata, che raggiungerà il 75%. Il vento sarà moderato, con raffiche che potranno superare i 30 km/h, contribuendo a un clima fresco e umido.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge, che raggiungeranno il picco di intensità intorno alle 13:00 e 14:00, con accumuli di pioggia che potranno arrivare fino a 0,98 mm. Le temperature si manterranno fresche, attorno ai 18°C, e il cielo rimarrà coperto. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con intensità che varieranno tra i 22 km/h e i 29 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, con una diminuzione delle precipitazioni e un graduale passaggio a nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19°C, mentre l’umidità scenderà leggermente. Il vento, sebbene ancora presente, risulterà meno intenso rispetto alle ore precedenti.

In conclusione, le previsioni meteo per Mesagne nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo, poiché la variabilità climatica potrebbe continuare a influenzare la regione.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Mesagne

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +17.5° perc. +16.8° prob. 8 % 23.3 ONO max 38.7 Maestrale 59 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +16.6° perc. +15.9° 0.2 mm 19.4 ONO max 33.8 Maestrale 63 % 1012 hPa 6 nubi sparse +17.9° perc. +17.2° prob. 48 % 22.2 ONO max 38.6 Maestrale 55 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +21.2° perc. +20.7° 0.17 mm 33.4 NO max 39.8 Maestrale 48 % 1011 hPa 12 pioggia leggera +18.5° perc. +18.4° 0.78 mm 28.8 NO max 38 Maestrale 75 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +18.3° perc. +18.2° 0.98 mm 22.2 NO max 33.8 Maestrale 76 % 1012 hPa 18 cielo coperto +19° perc. +18.8° prob. 56 % 20.4 ONO max 36.9 Maestrale 69 % 1012 hPa 21 nubi sparse +18.8° perc. +18.4° prob. 6 % 28 NO max 46.9 Maestrale 64 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 18:53

