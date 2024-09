Previsioni Meteo Mesagne: il bollettino per domani venerdì 6 settembre

MeteoWeb

Venerdì 6 Settembre a Mesagne si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Analizzando i dati meteo forniti, possiamo anticipare le principali previsioni per il giorno.

Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno intorno ai 26°C, con una percezione termica simile. Il vento soffierà a una velocità di circa 16,5km/h provenendo da Sud – Sud Est, con raffiche fino a 26,7km/h. L’umidità sarà intorno all’81% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Nel corso della mattina, è prevista una leggera pioggia con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature saliranno fino a 30,8°C, con una percezione termica di 32,3°C. Il vento sarà moderato, proveniente da Nord – Nord Ovest, con una velocità di 12,1km/h. L’umidità si attesterà intorno al 50% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. Le temperature massime saranno di circa 29,5°C, con una percezione termica di 30,6°C. Il vento soffierà da Nord Est a una velocità di 17,5km/h. L’umidità aumenterà fino al 52% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1012hPa.

In serata, la situazione meteorologica non cambierà significativamente, con un cielo nuvoloso al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 26,7°C, con una percezione termica di 28,1°C. Il vento sarà debole, proveniente da Nord – Nord Est, con una velocità di 9,8km/h. L’umidità raggiungerà il 66% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 6 Settembre a Mesagne indicano una giornata con alternanza di schiarite e nuvolosità, con possibili precipitazioni durante la mattina. Le temperature si manterranno elevate, con un lieve calo nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del vento e di tenere d’occhio eventuali aggiornamenti sulle condizioni meteo per i prossimi giorni a Mesagne.

Tutti i dati meteo di Venerdì 6 Settembre a Mesagne

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +25.8° perc. +26.6° 0.11 mm 16.3 SSE max 26.5 Scirocco 82 % 1010 hPa 4 cielo sereno +25.1° perc. +25.9° prob. 47 % 9.3 S max 13.1 Ostro 84 % 1011 hPa 7 cielo sereno +28.6° perc. +30.3° prob. 35 % 8.1 O max 10.8 Ponente 59 % 1012 hPa 10 cielo sereno +31.5° perc. +32.8° prob. 20 % 15.6 N max 14 Tramontana 47 % 1012 hPa 13 cielo coperto +30.9° perc. +32.2° prob. 1 % 21.4 NNE max 16 Grecale 49 % 1012 hPa 16 cielo coperto +28.8° perc. +29.8° Assenti 15.2 NE max 15.8 Grecale 54 % 1012 hPa 19 cielo coperto +26.7° perc. +28.1° Assenti 9.8 NNE max 14.3 Grecale 66 % 1014 hPa 22 cielo coperto +25.9° perc. +26.3° Assenti 10.3 N max 14.7 Tramontana 69 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 19:08

