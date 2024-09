Previsioni Meteo Mesagne: tutti i dettagli per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mesagne di Giovedì 19 Settembre si presentano con un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che accompagneranno le prime ore del giorno, mentre successivamente il cielo si schiarirà, dando spazio a momenti di sereno. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,8°C e i 26,3°C nel corso della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 20 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo inizieranno con piogge leggere, con una temperatura di circa 20,7°C e un’umidità che si attesterà attorno al 72%. Le piogge saranno deboli, con un accumulo previsto di 0,19 mm. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento della copertura nuvolosa fino al 9%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a mantenersi sereno, con temperature che saliranno fino a 24,7°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 13,6 km/h, mentre l’umidità scenderà al 51%. Le previsioni del tempo indicano la presenza di nubi sparse, ma senza precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile, con temperature che raggiungeranno un massimo di 26,3°C. Il cielo sarà prevalentemente sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. L’umidità si manterrà attorno al 44%, rendendo l’atmosfera gradevole.

Con l’arrivo della sera, si prevede un lieve cambiamento. Le temperature scenderanno a circa 22°C, e si assisterà a un ritorno delle piogge leggere, con accumuli che non supereranno i 0,16 mm. L’umidità aumenterà nuovamente, attestandosi intorno al 66%.

In conclusione, le previsioni meteo per Mesagne indicano un Giovedì 19 Settembre caratterizzato da un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni meteo nel corso della mattina e del pomeriggio. Tuttavia, la sera porterà con sé un ritorno delle piogge. Nei prossimi giorni, si prevede un’alternanza di sole e nuvole, con temperature che continueranno a mantenersi su valori miti, rendendo il clima complessivamente piacevole per le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Mesagne

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.6° perc. +20.6° prob. 37 % 11.4 SSE max 15 Scirocco 73 % 1013 hPa 4 pioggia leggera +19.9° perc. +19.8° 0.13 mm 11.9 S max 17.1 Ostro 73 % 1012 hPa 7 cielo sereno +22.4° perc. +22.1° prob. 31 % 12.6 SO max 16.7 Libeccio 55 % 1013 hPa 10 nubi sparse +25.4° perc. +25.3° prob. 46 % 15.9 S max 17.3 Ostro 50 % 1013 hPa 13 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° prob. 22 % 10.7 SSO max 11.7 Libeccio 44 % 1012 hPa 16 cielo sereno +24.8° perc. +24.7° prob. 41 % 13.9 S max 15.8 Ostro 52 % 1012 hPa 19 cielo sereno +22.4° perc. +22.4° prob. 53 % 7.3 SO max 9.7 Libeccio 63 % 1013 hPa 22 poche nuvole +21.7° perc. +21.6° prob. 79 % 1.5 OSO max 2.8 Libeccio 66 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 18:46

