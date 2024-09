Previsioni Meteo Mesagne: tutti i dettagli per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mesagne indicano un Lunedì 16 Settembre caratterizzato da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la giornata, si osserveranno nubi sparse, mentre nel corso della sera il cielo si presenterà coperto. Le temperature percepite varieranno, ma si attesteranno attorno ai 18°C durante le ore serali. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 40 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di circa 18,8°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 64%, con una velocità del vento che si manterrà intorno ai 24,6 km/h da Nord Ovest. L’umidità sarà al 61%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1012 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo continuerà a essere caratterizzato da nubi sparse. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 22,4°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà tra i 22 e i 27 km/h, con una direzione prevalentemente da Nord Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 46%, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, con valori che raggiungeranno un massimo di 22,2°C alle ore 13:00. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 73% nel tardo pomeriggio. La velocità del vento sarà vivace, oscillando tra i 24 e i 26 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo il clima asciutto.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18,6°C. La velocità del vento diminuirà, scendendo a circa 10 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 62%, e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1012 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Mesagne indicano un clima variabile, con un aumento della copertura nuvolosa e temperature che si manterranno su valori moderati. Si prevede che nei giorni successivi le condizioni meteo possano continuare a oscillare tra momenti di nuvolosità e schiarite, senza significative variazioni termiche. Gli amanti del clima fresco troveranno quindi un’ottima occasione per godere di queste giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Mesagne

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.8° perc. +18.4° Assenti 24.6 NO max 40.6 Maestrale 61 % 1012 hPa 3 nubi sparse +18.6° perc. +18.2° Assenti 24.5 NO max 39.2 Maestrale 65 % 1011 hPa 6 nubi sparse +19.6° perc. +19.2° Assenti 22.9 NNO max 33.3 Maestrale 61 % 1011 hPa 9 nubi sparse +22.4° perc. +21.9° Assenti 26.4 NO max 31.3 Maestrale 46 % 1011 hPa 12 nubi sparse +22.4° perc. +21.9° Assenti 25.7 NNO max 28.7 Maestrale 46 % 1011 hPa 15 nubi sparse +20.8° perc. +20.3° Assenti 24.6 NNO max 25.5 Maestrale 51 % 1011 hPa 18 nubi sparse +18.7° perc. +18.2° Assenti 16 N max 24.7 Tramontana 60 % 1011 hPa 21 cielo coperto +18.6° perc. +18.1° Assenti 9.6 N max 13.4 Tramontana 61 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 18:51

