Previsioni Meteo Mesagne: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

Le previsioni meteo per Mesagne di Lunedì 30 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno durante gran parte della giornata, con un leggero aumento della copertura nuvolosa nelle ore serali. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i +17°C e i +20°C, mentre i venti, prevalentemente da Nord-Nord Ovest, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 36,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 50-60%, contribuendo a un clima fresco e piacevole.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai +18°C, con un cielo completamente sereno e senza precipitazioni. I venti continueranno a soffiare con intensità fresca, rendendo l’atmosfera particolarmente frizzante.

Nella mattina, si assisterà a un proseguimento delle condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +20°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà su valori compresi tra i 29,8 km/h e i 33,3 km/h, mantenendo un clima fresco e ventilato.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, attestandosi sui +19°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nuvole sparse che non influenzeranno le condizioni generali. I venti continueranno a soffiare con una certa intensità, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Con l’arrivo della sera, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, passando da nubi sparse a un cielo più nuvoloso. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i +17°C. I venti si manterranno freschi, con intensità che varierà tra i 24,8 km/h e i 25,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mesagne nei prossimi giorni evidenziano un clima prevalentemente sereno, con temperature gradevoli e venti freschi. Martedì e mercoledì si prevede un leggero aumento delle temperature, ma le condizioni generali rimarranno stabili, con cieli sereni e qualche nube sporadica. Gli amanti del bel tempo potranno godere di giornate piacevoli, ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Mesagne

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.7° perc. +17.1° Assenti 33.1 NNO max 45.2 Maestrale 61 % 1019 hPa 4 cielo sereno +17.4° perc. +16.8° Assenti 31 NNO max 46.3 Maestrale 58 % 1019 hPa 7 cielo sereno +18.7° perc. +18° Assenti 32.4 NNO max 37.5 Maestrale 51 % 1020 hPa 10 cielo sereno +20.5° perc. +19.8° Assenti 30.2 NNO max 32.3 Maestrale 46 % 1020 hPa 13 cielo sereno +20° perc. +19.2° Assenti 32.3 NNO max 35.2 Maestrale 47 % 1019 hPa 16 cielo sereno +18.8° perc. +18° Assenti 26.9 NNO max 36.3 Maestrale 50 % 1018 hPa 19 cielo sereno +17.8° perc. +17.1° Assenti 25.7 NNO max 40 Maestrale 55 % 1018 hPa 22 nubi sparse +18.2° perc. +17.7° Assenti 24.8 NNO max 39.1 Maestrale 59 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 18:27

