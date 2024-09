Previsioni Meteo Mesagne: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 21 Settembre a Mesagne indicano un giorno caratterizzato da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Nella notte si registrerà una leggera pioggia, ma con il passare delle ore il cielo si schiarirà, portando a una mattinata e un pomeriggio soleggiati. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere intensità vivaci. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, ma non si prevedono precipitazioni significative nel corso della giornata.

Durante la notte, inizialmente, si avrà una leggera pioggia con una temperatura di 20°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con una percentuale del 2%. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà e, a partire dall’01:00, si assisterà a un cielo sereno e a una temperatura che scenderà a 19,7°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 13,4 km/h, proveniente da Nord.

Nella mattina, le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 23,9°C entro le 11:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa pari a 0% e una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità si attesterà attorno al 56%, rendendo l’aria piuttosto fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi intorno ai 22°C. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di pioggia. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 20 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 22,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 72%, ma non influenzerà negativamente il comfort termico.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20°C. Il cielo continuerà a essere sereno, con una leggera presenza di nuvole verso la fine della giornata. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi comunque su valori moderati. L’umidità rimarrà alta, ma non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mesagne nei prossimi giorni indicano una stabilità atmosferica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Non si prevedono perturbazioni significative, e le condizioni meteo favorevoli continueranno a caratterizzare la settimana. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno sicuramente soddisfazione in queste previsioni.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Mesagne

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.7° perc. +19.8° prob. 56 % 13.4 N max 20.8 Tramontana 78 % 1018 hPa 4 cielo sereno +19.3° perc. +19.3° prob. 26 % 15.2 N max 25.2 Tramontana 79 % 1018 hPa 7 cielo sereno +21.8° perc. +21.8° prob. 2 % 20.3 N max 22.3 Tramontana 66 % 1019 hPa 10 cielo sereno +23.6° perc. +23.5° Assenti 18.7 N max 17.5 Tramontana 57 % 1019 hPa 13 cielo sereno +23.9° perc. +23.8° Assenti 19.5 N max 16.8 Tramontana 56 % 1019 hPa 16 cielo sereno +22° perc. +22° Assenti 19.5 N max 21.1 Tramontana 66 % 1019 hPa 19 cielo sereno +20.5° perc. +20.6° Assenti 14.3 NNO max 23.3 Maestrale 75 % 1020 hPa 22 cielo sereno +19.9° perc. +19.9° Assenti 12.6 NNO max 20.5 Maestrale 75 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 18:42

