Previsioni Meteo Mesagne: tutti i dettagli per il weekend 27 – 29 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 21,9°C, scendendo a 21,5°C. Il vento soffierà da Sud a circa 13-14 km/h, con raffiche fino a 23 km/h. L’umidità sarà alta, oscillando tra l’80% e l’84%. Durante la mattina, le temperature saliranno rapidamente fino a 28°C e il vento aumenterà a 20 km/h. Sabato, il cielo sarà sereno con temperature che raggiungeranno i 29,3°C. Domenica, si prevede un aumento della nuvolosità e un vento sostenuto fino a 55,8 km/h, ma le temperature rimarranno gradevoli.

Venerdì 27 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,9°C a mezzanotte, scendendo leggermente fino a 21,5°C alle 02:00. La velocità del vento sarà di circa 13-14 km/h proveniente da Sud, con raffiche che raggiungeranno i 23 km/h. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra l’80% e l’84%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1013 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno e le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 28°C intorno alle 11:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 20 km/h con raffiche fino a 22,7 km/h. L’umidità, pur rimanendo alta, inizierà a scendere, toccando il 46% a mezzogiorno. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1012 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno favorevoli con cielo sereno e temperature che toccheranno un massimo di 28,4°C alle 13:00. Il vento continuerà a soffiare da Sud con una velocità di circa 18 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 44%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1011 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno e le temperature si abbasseranno gradualmente, raggiungendo i 22,7°C a mezzanotte. La velocità del vento si ridurrà a circa 12 km/h, con raffiche che non supereranno i 22 km/h. L’umidità aumenterà di nuovo, arrivando al 76%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1012 hPa.

Sabato 28 Settembre

La notte di Sabato 28 Settembre si presenterà con cielo sereno, con temperature che varieranno da 22,5°C a mezzanotte a 21,5°C alle 23:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 11,8 km/h e 12 km/h, con direzione Sud. L’umidità si manterrà attorno al 79% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1011 hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 29,3°C intorno alle 12:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 22 km/h con raffiche che potranno arrivare fino a 24,9 km/h. L’umidità scenderà al 42%, mentre la pressione atmosferica continuerà a diminuire, arrivando a 1010 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai 28°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 23,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 50%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1010 hPa.

Nella sera, il cielo continuerà a presentare poche nuvole, con temperature che scenderanno fino a 21,5°C a mezzanotte. La velocità del vento si manterrà intorno ai 25,6 km/h, con raffiche che potranno superare i 39 km/h. L’umidità si attesterà al 66% e la pressione atmosferica aumenterà leggermente, arrivando a 1014 hPa.

Domenica 29 Settembre

La notte di Domenica 29 Settembre sarà caratterizzata da nubi sparse, con temperature che varieranno da 21,5°C a mezzanotte a 19,2°C alle 04:00. La velocità del vento sarà sostenuta, oscillando tra 26,3 km/h e 28,7 km/h, con direzione Nord-Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 60% e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1015 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà e si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a 23,2°C intorno alle 11:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 34,7 km/h. L’umidità scenderà al 46%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1016 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature che toccheranno i 22,8°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 42 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 45%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1015 hPa.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che scenderanno fino a 18°C a mezzanotte. La velocità del vento sarà forte, oscillando tra 41 km/h e 55,8 km/h. L’umidità si attesterà al 58% e la pressione atmosferica aumenterà leggermente, arrivando a 1017 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Mesagne si preannuncia con condizioni meteo favorevoli, in particolare per Venerdì e Sabato, con temperature piacevoli e cieli sereni. Domenica, invece, si assisterà a un aumento della nuvolosità e a un vento più forte, ma le temperature rimarranno comunque gradevoli. Sarà un ottimo momento per godere delle attività all’aperto, soprattutto nei primi due giorni del weekend.

