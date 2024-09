Previsioni Meteo Messina: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Messina di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un progressivo aumento della nuvolosità e da piogge leggere nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 24,7°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di venti leggeri da nord-nord est contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, sebbene l’umidità si attesti su livelli relativamente alti, intorno al 75%.

Durante la notte, le condizioni saranno prevalentemente serene, con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 20,8°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, attorno al 42%, e non si prevedono precipitazioni significative. I venti si muoveranno a una velocità di circa 4,1 km/h, creando una leggera brezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature in aumento che raggiungeranno i 22,6°C alle 07:00. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 5%, garantendo un’ottima visibilità. I venti continueranno a soffiare leggeri, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, però, si assisterà a un cambiamento significativo. A partire dalle 13:00, si prevede l’arrivo di piogge leggere che accompagneranno le temperature in calo fino a 21,9°C alle 17:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 33%, e le precipitazioni si intensificheranno, con valori che varieranno da 0,11 mm a 0,27 mm. L’umidità salirà ulteriormente, contribuendo a un’atmosfera più pesante.

La sera porterà un ulteriore incremento della nuvolosità, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21,5°C, e le piogge leggere continueranno a manifestarsi, con accumuli che raggiungeranno i 0,25 mm. I venti, pur mantenendosi leggeri, potrebbero aumentare leggermente in intensità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, Giovedì 19 Settembre si presenterà come una giornata di transizione, con un mix di sole e pioggia che richiederà attenzione per chi pianifica attività all’aperto. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.5° perc. +20.6° prob. 2 % 3.2 N max 5.9 Tramontana 75 % 1014 hPa 4 cielo sereno +20.2° perc. +20.2° prob. 9 % 5.3 NNE max 8.5 Grecale 77 % 1014 hPa 7 cielo sereno +22.6° perc. +22.7° Assenti 5 N max 6 Tramontana 67 % 1014 hPa 10 poche nuvole +24.5° perc. +24.6° Assenti 6.1 NNE max 6.7 Grecale 60 % 1014 hPa 13 pioggia leggera +24.7° perc. +24.8° 0.16 mm 8.4 NNE max 8.3 Grecale 60 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +23.3° perc. +23.4° 0.27 mm 7.5 NE max 8.1 Grecale 66 % 1014 hPa 19 cielo coperto +21.8° perc. +21.9° prob. 37 % 5.9 NE max 7.7 Grecale 74 % 1014 hPa 22 pioggia leggera +21.5° perc. +21.6° 0.11 mm 6.7 NNE max 8.6 Grecale 75 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 18:55

