Previsioni Meteo Messina: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

Le previsioni meteo per Messina di Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una massima che raggiungerà circa 25,4°C. La presenza di vento, che si prevede sarà moderato, influenzerà la percezione termica, rendendo l’aria più fresca, specialmente nelle ore pomeridiane.

Nella notte, le condizioni saranno di nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 22,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 67%, con una leggera brezza proveniente da Ovest. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 12%.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un cambiamento significativo. Le previsioni del tempo indicano pioggia leggera fino alle ore 10:00, con accumuli che non supereranno i 0,77mm. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 24,9°C entro le 10:00. Il vento si intensificherà, con raffiche che potranno arrivare fino a 50,3km/h. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 24%.

Nel pomeriggio, il tempo migliorerà notevolmente. Le nuvole si diraderanno e il cielo si presenterà sereno. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 25,2°C alle 13:00, per poi scendere a 24,2°C alle 15:00. La velocità del vento si manterrà sostenuta, con intensità che varierà tra 34,9km/h e 37km/h. La probabilità di pioggia sarà praticamente assente, attestandosi al 1%.

La sera porterà un cielo completamente sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 22,6°C. Il vento continuerà a soffiare fresco, con raffiche che potranno raggiungere i 42,9km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 59%, garantendo una serata piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Messina di Venerdì 13 Settembre evidenziano un inizio di giornata piovoso, ma con un netto miglioramento nel corso della giornata. Le temperature rimarranno gradevoli e le condizioni atmosferiche si stabilizzeranno, promettendo un weekend con tempo più sereno e temperature in lieve calo. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori confortevoli.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.4° perc. +22.7° prob. 12 % 6.9 O max 12.3 Ponente 75 % 1011 hPa 3 poche nuvole +21.5° perc. +21.6° prob. 19 % 7.1 S max 9 Ostro 75 % 1010 hPa 6 pioggia leggera +23.7° perc. +23.9° 0.23 mm 16 ONO max 32 Maestrale 65 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +24.1° perc. +24.4° 0.33 mm 34.2 ONO max 47.6 Maestrale 67 % 1012 hPa 12 poche nuvole +25.4° perc. +25.5° prob. 49 % 37 ONO max 51.8 Maestrale 55 % 1012 hPa 15 poche nuvole +24.2° perc. +24.1° prob. 1 % 34.9 ONO max 48.1 Maestrale 57 % 1012 hPa 18 cielo sereno +22.6° perc. +22.5° prob. 1 % 29.9 ONO max 43.5 Maestrale 59 % 1013 hPa 21 cielo sereno +22.7° perc. +22.6° Assenti 29.7 O max 42.9 Ponente 59 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 19:04

