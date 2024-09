Previsioni Meteo Milano: il bollettino per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Milano per Domenica 15 Settembre si presenteranno prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, permettendo così di godere di un cielo limpido e soleggiato. I dati indicano un calo delle temperature durante la notte, che si stabilizzeranno su valori freschi, mentre nel corso della mattina si assisterà a un graduale aumento termico, raggiungendo picchi di calore nel pomeriggio.

Durante la notte, Milano avrà un cielo inizialmente coperto, ma con il passare delle ore si passerà a condizioni di cielo sereno. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,4°C a mezzanotte, per poi scendere leggermente fino a 11,8°C alle 05:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12,5 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno rapidamente. Alle 08:00, si registrerà un aumento a 15,9°C, e alle 11:00 si raggiungerà un massimo di 20,8°C. L’umidità sarà contenuta, oscillando tra il 35% e il 39%, mentre il vento si manterrà leggero, con velocità comprese tra 6,8 km/h e 9,3 km/h.

Il pomeriggio si preannuncia particolarmente caldo, con temperature che toccheranno i 23,1°C alle 14:00. Le condizioni di cielo sereno continueranno a dominare, favorendo attività all’aperto. Anche in questo frangente, l’umidità rimarrà su valori accettabili, intorno al 32%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 11,1 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi attorno ai 15,1°C alle 22:00. Il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che aumenterà fino a raggiungere il 66%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9,5 km/h, con raffiche più intense verso la fine della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Milano nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Lunedì e martedì si preannunciano simili, con poche variazioni significative. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima favorevole e di un cielo limpido.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Milano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.4° perc. +12.2° Assenti 5.7 NNO max 12.5 Maestrale 52 % 1016 hPa 3 poche nuvole +12.4° perc. +11.1° Assenti 5.6 ONO max 6.7 Maestrale 56 % 1015 hPa 6 cielo sereno +12.3° perc. +11.1° Assenti 6.4 ONO max 12.5 Maestrale 61 % 1014 hPa 9 cielo sereno +17.7° perc. +16.7° Assenti 8.7 O max 12.3 Ponente 43 % 1014 hPa 12 cielo sereno +22.1° perc. +21.2° Assenti 6.8 OSO max 7.2 Libeccio 33 % 1013 hPa 15 cielo sereno +22.9° perc. +22.2° Assenti 7.7 OSO max 7.7 Libeccio 34 % 1011 hPa 18 cielo sereno +18.2° perc. +17.6° Assenti 5.9 O max 7.7 Ponente 56 % 1012 hPa 21 cielo sereno +15.8° perc. +14.9° Assenti 7 NE max 14.8 Grecale 56 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:29

