Previsioni Meteo Milano: il bollettino per domani domenica 29 settembre

Le condizioni meteo di Milano per Domenica 29 Settembre si presenteranno caratterizzate da una predominanza di nuvole, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà sereno, mentre al mattino si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le previsioni del tempo indicano un pomeriggio con schiarite, ma le nuvole torneranno a dominare nella sera. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 15°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Durante la notte, Milano godrà di un cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si aggirerà attorno al 70%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 25 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% entro le ore centrali della giornata. Le temperature saliranno, raggiungendo un massimo di 18,8°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 52%. Il vento sarà debole, con velocità che varieranno tra i 2 e i 5 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento temporaneo delle condizioni meteo, con la presenza di poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà presente, con un’intensità che si attesterà tra il 12% e il 30%. Le condizioni di vento continueranno a essere leggere, con velocità che non supereranno i 6 km/h.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà coperto. Le temperature scenderanno a circa 15°C, e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 68%. Anche in questo frangente, il vento si manterrà debole, con velocità che varieranno tra i 5 e i 10 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Milano nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con un’alternanza di nuvole e schiarite. Domani, si assisterà a condizioni simili, mentre dopodomani potrebbero verificarsi ulteriori cambiamenti, con un possibile aumento delle precipitazioni. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Milano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +13° perc. +12.2° Assenti 10.3 NE max 25.3 Grecale 70 % 1021 hPa 3 cielo sereno +12.5° perc. +11.8° Assenti 9.2 NE max 20.3 Grecale 74 % 1022 hPa 6 nubi sparse +13.4° perc. +12.5° Assenti 5.7 NE max 12.5 Grecale 66 % 1023 hPa 9 cielo coperto +14.8° perc. +14° Assenti 2.1 ENE max 3.6 Grecale 65 % 1025 hPa 12 nubi sparse +18.8° perc. +18.1° Assenti 2.4 SSE max 3.7 Scirocco 52 % 1024 hPa 15 nubi sparse +18.8° perc. +18.1° Assenti 5.6 SE max 6 Scirocco 52 % 1023 hPa 18 nubi sparse +16.2° perc. +15.6° Assenti 5.2 ENE max 6.9 Grecale 65 % 1024 hPa 21 cielo coperto +15.4° perc. +14.7° Assenti 6.1 ENE max 10.3 Grecale 68 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 19:01

