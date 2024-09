Previsioni Meteo Milano: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Milano di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, mentre nella mattina si assisterà a un miglioramento temporaneo con la presenza di nubi sparse. Nel pomeriggio, il sole si farà più presente, portando a condizioni di cielo sereno. Tuttavia, nella sera, le nuvole torneranno a dominare il panorama, con un aumento della copertura nuvolosa.

Nella notte, Milano si presenterà con un cielo coperto e una temperatura di circa 17°C. La copertura nuvolosa sarà alta, attorno al 94%, e il vento si muoverà a una velocità di circa 5,5 km/h da Nord-Nord Ovest. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 71%, creando una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, il cielo passerà a nubi sparse con temperature che saliranno fino a 18,7°C. La copertura nuvolosa scenderà al 92%, e il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità di circa 5,4 km/h. L’umidità si ridurrà, portandosi al 62%, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, le condizioni miglioreranno ulteriormente, con un cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 24,7°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 5%, e il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 8,4 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, attestandosi al 38%, favorendo una sensazione di calore piacevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. Le temperature si abbasseranno a circa 18,4°C, e il vento si manterrà attorno ai 7,6 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, arrivando al 68%, e ci sarà una probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno al 25%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Milano nei prossimi giorni mostrano un trend variabile. Dopo una giornata di Venerdì con condizioni miste, il weekend potrebbe portare ulteriori cambiamenti, con la possibilità di un aumento della nuvolosità e temperature in lieve calo. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Milano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17° perc. +16.7° prob. 3 % 4 NE max 4.2 Grecale 76 % 1019 hPa 3 cielo coperto +16.8° perc. +16.6° prob. 1 % 4.9 NNO max 6.4 Maestrale 75 % 1019 hPa 6 cielo coperto +16.6° perc. +16.2° Assenti 5.8 NNO max 10 Maestrale 70 % 1020 hPa 9 nubi sparse +21.3° perc. +20.8° Assenti 4.3 NO max 6.4 Maestrale 51 % 1020 hPa 12 nubi sparse +24.5° perc. +24° Assenti 3.4 S max 5.5 Ostro 40 % 1020 hPa 15 cielo sereno +24.1° perc. +23.7° Assenti 8.4 SSE max 8.6 Scirocco 41 % 1019 hPa 18 nubi sparse +20.6° perc. +20.3° Assenti 9 ESE max 21.2 Scirocco 59 % 1021 hPa 21 cielo coperto +18.4° perc. +18.1° prob. 25 % 7.6 ENE max 17.5 Grecale 68 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 19:19

