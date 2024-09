Previsioni Meteo Milano: tutti i dettagli per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Milano per Mercoledì 11 Settembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19°C e i 24°C. La giornata inizierà con una notte relativamente tranquilla, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le previsioni del tempo indicano un incremento della probabilità di pioggia, che si concretizzerà nel pomeriggio.

Durante la notte, Milano avrà poche nuvole, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. La mattina porterà un cielo coperto, con temperature che saliranno fino a 23°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con una percentuale che raggiungerà il 99%. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno al 75%, e il vento soffierà leggermente da est, con velocità comprese tra i 4 e i 6 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo segnalano un cambiamento significativo: il cielo rimarrà coperto, ma si registreranno le prime piogge leggere. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C, mentre la probabilità di precipitazioni aumenterà fino al 60%. Le piogge saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 2 mm. La situazione continuerà a deteriorarsi con l’arrivo della sera, quando le piogge diventeranno più consistenti, portando a un aumento della copertura nuvolosa fino al 100%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Milano nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni variabili, con un possibile miglioramento solo nel fine settimana. La giornata di Mercoledì 11 Settembre si preannuncia quindi umida e nuvolosa, con piogge che potrebbero persistere anche nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le temperature rimarranno comunque gradevoli, ma le condizioni atmosferiche richiederanno attenzione e preparazione per eventuali acquazzoni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Milano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +19° perc. +18.9° Assenti 4.9 E max 5 Levante 75 % 1010 hPa 3 nubi sparse +17.8° perc. +17.6° Assenti 4.7 E max 5.9 Levante 77 % 1009 hPa 6 nubi sparse +17.7° perc. +17.5° Assenti 4.1 E max 7.6 Levante 77 % 1010 hPa 9 cielo coperto +21.2° perc. +21.2° prob. 13 % 4.8 E max 7.7 Levante 67 % 1010 hPa 12 cielo coperto +23.8° perc. +23.8° prob. 29 % 6.5 SE max 7 Scirocco 58 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +24° perc. +24° 0.19 mm 5.8 SE max 6.4 Scirocco 58 % 1006 hPa 18 pioggia leggera +20.6° perc. +20.7° 0.95 mm 1.3 SE max 2.1 Scirocco 79 % 1005 hPa 21 pioggia leggera +19.2° perc. +19.3° 0.93 mm 3.6 ESE max 4.8 Scirocco 84 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 19:36

