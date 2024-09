Previsioni Meteo Milazzo: il bollettino per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Milazzo si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature gradevoli e una leggera brezza. Le previsioni meteo indicano un clima mite, ideale per attività all’aperto. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, mentre nella mattinata ci sarà una leggera copertura nuvolosa che si diraderà nel corso della giornata.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 21,2°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. La copertura nuvolosa sarà minima, con percentuali che non supereranno il 4%. L’umidità si manterrà attorno al 65%, garantendo un comfort climatico accettabile.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, ma le temperature rimarranno stabili, oscillando tra i 20,3°C e i 21,5°C. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 66%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con il cielo che si presenterà sereno. Le temperature raggiungeranno il picco di 22°C, mentre la brezza leggera garantirà un piacevole sollievo dal calore. L’umidità scenderà ulteriormente, attestandosi intorno al 62%, e non si registreranno precipitazioni.

La sera porterà con sé un clima ancora più gradevole, con temperature che si manterranno sui 21,4°C. Il cielo rimarrà sereno, e la brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata ideale per passeggiate o eventi all’aperto. L’umidità si stabilizzerà attorno al 63%, mantenendo un buon livello di comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Milazzo indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con temperature miti e cieli sereni. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, rendendo questa settimana particolarmente adatta per attività all’aperto e per godere delle bellezze naturali della zona.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Milazzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.2° perc. +21° Assenti 13.5 O max 17.5 Ponente 64 % 1019 hPa 4 cielo sereno +20.7° perc. +20.6° Assenti 11.6 O max 12.6 Ponente 67 % 1018 hPa 7 nubi sparse +20.4° perc. +20.3° Assenti 10.8 OSO max 9.8 Libeccio 69 % 1018 hPa 10 nubi sparse +21.2° perc. +21.1° Assenti 6.8 NO max 7.1 Maestrale 67 % 1018 hPa 13 cielo sereno +21.9° perc. +21.8° Assenti 9.4 NNO max 10.3 Maestrale 64 % 1016 hPa 16 cielo sereno +21.8° perc. +21.6° Assenti 3.9 N max 4.7 Tramontana 62 % 1015 hPa 19 cielo sereno +21.4° perc. +21.3° Assenti 3.6 E max 4.5 Levante 65 % 1015 hPa 22 cielo sereno +21.4° perc. +21.2° Assenti 4.6 ESE max 4.7 Scirocco 63 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:37

