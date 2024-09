Previsioni Meteo Mirandola: il bollettino per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 23 Settembre, Mirandola si troverà ad affrontare un clima caratterizzato da una significativa copertura nuvolosa e precipitazioni diffuse. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con temperature miti, che si manterranno stabili fino al pomeriggio, per poi subire un leggero calo in serata. La presenza di piogge leggere sarà un elemento distintivo della giornata, con intensità variabile nel corso delle ore.

Durante la notte, le condizioni meteo inizieranno con un cielo prevalentemente coperto, con una temperatura di circa 17,5°C e un’umidità che si attesterà intorno al 74%. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, portando a un cielo con poche nuvole e temperature che scenderanno fino a 15,4°C verso le prime luci dell’alba. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra 0,3 km/h e 1,8 km/h, con direzione variabile.

Nel corso della mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, e le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 23°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 56%. I venti continueranno a mantenere una velocità moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 10,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase della giornata.

Il pomeriggio porterà un cambiamento nelle condizioni meteo, con l’arrivo di un cielo completamente coperto e l’inizio di piogge leggere. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23°C, ma con un percepito leggermente inferiore a causa dell’umidità crescente, che toccherà punte del 78%. Le precipitazioni inizieranno a manifestarsi con intensità variabile, accumulando circa 0,96 mm di pioggia entro le ore serali.

Con l’arrivo della sera, le piogge continueranno a cadere, mantenendo il cielo coperto. Le temperature scenderanno fino a 16,5°C, con un’umidità che raggiungerà il 96%. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno arrivare fino a 25,7 km/h. La pioggia leggera sarà una costante, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,6 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mirandola indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature miti e piogge leggere che accompagneranno gli abitanti fino a sera. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e un graduale aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.5° perc. +17.3° Assenti 1.5 NE max 2.1 Grecale 74 % 1015 hPa 3 poche nuvole +16° perc. +15.7° Assenti 0.5 SSO max 1.8 Libeccio 80 % 1014 hPa 6 poche nuvole +16.3° perc. +16.1° Assenti 2.4 NNE max 2.8 Grecale 82 % 1014 hPa 9 nubi sparse +20.5° perc. +20.2° Assenti 7.7 ENE max 8.5 Grecale 64 % 1014 hPa 12 nubi sparse +23° perc. +22.8° prob. 2 % 9.5 E max 10.4 Levante 56 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +23° perc. +22.9° 0.21 mm 10.5 E max 14.2 Levante 60 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +19.1° perc. +19.3° 0.42 mm 11.7 E max 25.7 Levante 84 % 1010 hPa 21 pioggia leggera +17.5° perc. +17.7° 0.94 mm 7.2 NNE max 14.8 Grecale 92 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 19:06

