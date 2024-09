Previsioni Meteo Mirandola: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Sabato 28 Settembre a Mirandola si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che varieranno nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cieli sereni e temperature gradevoli, che raggiungeranno il picco nel pomeriggio. La presenza di venti moderati contribuirà a mantenere l’aria fresca, rendendo il clima complessivamente piacevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con poche nuvole a coprire il cielo. La copertura nuvolosa sarà bassa, attorno al 17%, e l’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 65%. I venti, provenienti da Sud-Ovest, si muoveranno a una velocità di circa 8 km/h, creando una leggera brezza.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21°C intorno alle 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, e i venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di circa 22 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, portandosi al 40%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, attestandosi attorno ai 18°C alle 15:00. La presenza di nubi sparse aumenterà, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 29%. I venti, provenienti da Ovest-Nord-Ovest, si faranno sentire con intensità, raggiungendo i 28 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 58%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa minima. I venti si attenueranno, con velocità che scenderanno a circa 10 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 71%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mirandola indicano una giornata di Sabato 28 Settembre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Gli amanti della natura e delle passeggiate potranno approfittare di questo periodo favorevole, prima dell’arrivo di eventuali perturbazioni nei giorni a venire.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +17.6° perc. +17.2° Assenti 8.1 SO max 10.4 Libeccio 65 % 1007 hPa 3 cielo sereno +16.8° perc. +16.2° Assenti 8.9 SSO max 10.6 Libeccio 65 % 1007 hPa 6 cielo sereno +16.7° perc. +16.2° prob. 2 % 7.4 S max 12.3 Ostro 67 % 1008 hPa 9 cielo sereno +21.6° perc. +20.8° prob. 30 % 22.5 SO max 25.1 Libeccio 40 % 1009 hPa 12 poche nuvole +19.9° perc. +19.3° prob. 21 % 26.7 O max 29.9 Ponente 54 % 1010 hPa 15 nubi sparse +18.7° perc. +18.2° prob. 12 % 28.7 ONO max 35.5 Maestrale 58 % 1011 hPa 18 poche nuvole +15.3° perc. +14.8° prob. 10 % 12.2 ONO max 26.4 Maestrale 71 % 1014 hPa 21 cielo sereno +14.2° perc. +13.5° prob. 6 % 8.6 ONO max 11.7 Maestrale 73 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:56

