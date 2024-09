Previsioni Meteo Misilmeri: il bollettino per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Misilmeri di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteorologiche. Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 18,4°C e una leggera brezza proveniente da Ovest. Con il passare delle ore, la situazione cambierà, portando nuvole e piogge leggere nel corso della mattina e del pomeriggio. Le temperature massime raggiungeranno i 22,3°C intorno a mezzogiorno, mentre le precipitazioni si intensificheranno nel pomeriggio, con accumuli di pioggia leggera.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 10%. Le temperature si manterranno tra i 17,6°C e i 18,4°C, mentre il vento soffierà a una velocità di circa 24,6 km/h da Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 57%, creando un’atmosfera fresca e gradevole.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni inizieranno a cambiare. A partire dalle 08:00, si registreranno nubi sparse, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino all’86%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22,3°C entro le 11:00. Tuttavia, già dalle 09:00 si prevede l’arrivo di pioggia leggera, con accumuli di circa 0,11 mm. Il vento continuerà a soffiare, mantenendo una velocità di circa 20 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento dell’intensità delle precipitazioni. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 20,3°C alle 15:00. Le piogge saranno più consistenti, con accumuli che potranno raggiungere i 0,27 mm. La copertura nuvolosa si manterrà alta, intorno al 66%, e il vento si farà più leggero, con velocità che scenderanno a circa 16,5 km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18,5°C. Le piogge continueranno, con accumuli che si aggireranno intorno ai 0,19 mm. La copertura nuvolosa rimarrà significativa, e il vento si presenterà debole, con velocità di circa 9,6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Misilmeri di Sabato 14 Settembre evidenziano una giornata variabile, con un inizio sereno che si trasformerà in piogge leggere nel corso della mattinata e del pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Misilmeri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.1° perc. +17.5° Assenti 20.5 O max 33 Ponente 59 % 1014 hPa 4 cielo sereno +17.7° perc. +17.2° prob. 14 % 20.4 O max 36.1 Ponente 63 % 1014 hPa 7 nubi sparse +19.7° perc. +19.1° prob. 8 % 28.1 O max 39.6 Ponente 51 % 1014 hPa 10 nubi sparse +21.6° perc. +21° prob. 22 % 20.8 ONO max 24.2 Maestrale 49 % 1014 hPa 13 nubi sparse +21.9° perc. +21.4° prob. 42 % 22.2 NO max 23.5 Maestrale 50 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +20.2° perc. +19.8° 0.12 mm 13 NO max 18.8 Maestrale 58 % 1015 hPa 19 pioggia leggera +18.7° perc. +18.3° 0.15 mm 8 ONO max 10.9 Maestrale 64 % 1016 hPa 22 pioggia leggera +18.5° perc. +18.1° 0.13 mm 7.6 OSO max 10.7 Libeccio 67 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.