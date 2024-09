Previsioni Meteo Misilmeri: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Misilmeri di Domenica 15 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nel corso della mattina il cielo si schiarirà, portando a un aumento delle temperature. Nel pomeriggio, il tempo si presenterà sereno, con una leggera brezza. La sera si concluderà con cieli sereni e temperature in calo, ma comunque piacevoli.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, Misilmeri avrà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 35%. La temperatura si attesterà intorno ai 17,7°C, con una temperatura percepita di 17,3°C. La velocità del vento sarà di 7,3 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 9,5 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 38%, ma non si prevedono piogge significative. L’umidità si manterrà attorno al 67%.

Proseguendo nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo passerà da nubi sparse a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 23,5°C alle 12:00. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 15 km/h nel tardo mattino, mantenendo una direzione prevalentemente da Nord-Nord Ovest. L’umidità scenderà fino al 46%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, da 13:00 a 17:00, il cielo rimarrà sereno, con temperature che varieranno tra i 20,8°C e i 23,4°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità del vento che si attesterà intorno ai 16 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà su valori compresi tra il 46% e il 51%.

Infine, nella sera, da 18:00 a 23:00, le temperature scenderanno progressivamente, arrivando a 18,7°C entro la mezzanotte. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 58%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Misilmeri indicano una giornata di Domenica 15 Settembre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e cieli sereni. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a rimanere sopra la media stagionale. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere di un clima favorevole.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17.5° perc. +17.1° Assenti 7.4 OSO max 9.7 Libeccio 67 % 1016 hPa 4 nubi sparse +18° perc. +17.6° Assenti 7 OSO max 8.4 Libeccio 64 % 1016 hPa 7 nubi sparse +19.9° perc. +19.4° prob. 4 % 7.4 O max 10.4 Ponente 52 % 1016 hPa 10 poche nuvole +22.5° perc. +22° prob. 4 % 10.9 NO max 11.5 Maestrale 46 % 1016 hPa 13 cielo sereno +23.4° perc. +23° Assenti 15.9 NNO max 16.7 Maestrale 46 % 1015 hPa 16 cielo sereno +21.6° perc. +21.1° Assenti 14.5 NNO max 15.5 Maestrale 48 % 1015 hPa 19 cielo sereno +19.8° perc. +19.3° Assenti 3 ONO max 3.7 Maestrale 55 % 1016 hPa 22 cielo sereno +19° perc. +18.4° Assenti 4.6 SO max 4.4 Libeccio 57 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:09

