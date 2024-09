Previsioni Meteo Misilmeri: tutti i dettagli per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Misilmeri, nella giornata di Lunedì 23 Settembre, si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 20,1°C e i 25,4°C. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 9 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 70%. Questi fattori contribuiranno a creare un clima piuttosto umido, tipico di questa stagione.

Durante la notte, il cielo rimarrà coperto con temperature che si aggireranno intorno ai 20,5°C. La mattina seguirà con condizioni simili, mantenendo una copertura nuvolosa al 100% e temperature che saliranno fino a 25,4°C intorno a mezzogiorno. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non si escluderanno brevi rovesci.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 25,2°C alle 13:00 e poi diminuendo fino a 23,3°C alle 16:00. La probabilità di pioggia aumenterà, con valori che raggiungeranno il 72%. La ventilazione rimarrà debole, con direzione prevalentemente da nord.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni, con il cielo che si schiarirà parzialmente. Le temperature continueranno a scendere, attestandosi intorno ai 20,3°C a fine giornata. L’umidità aumenterà leggermente, ma le probabilità di pioggia si ridurranno, portando a una serata più tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Misilmeri nei prossimi giorni indicano un graduale miglioramento, con temperature che si manterranno su valori miti e una diminuzione della copertura nuvolosa. Martedì e Mercoledì si preannunciano giorni più soleggiati, con temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo, poiché le condizioni possono variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Misilmeri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.4° perc. +20.5° prob. 1 % 6.3 S max 6.6 Ostro 74 % 1015 hPa 4 cielo coperto +20.3° perc. +20.3° prob. 1 % 6.6 S max 6.4 Ostro 73 % 1014 hPa 7 cielo coperto +22.4° perc. +22.3° prob. 9 % 7 S max 8.5 Ostro 64 % 1014 hPa 10 cielo coperto +25.2° perc. +25.2° prob. 10 % 4.3 SE max 5.3 Scirocco 54 % 1014 hPa 13 pioggia leggera +25.2° perc. +25.2° 0.12 mm 6 N max 6.8 Tramontana 56 % 1012 hPa 16 cielo coperto +23.3° perc. +23.4° prob. 72 % 4 ONO max 6.7 Maestrale 65 % 1013 hPa 19 cielo coperto +21.4° perc. +21.6° prob. 8 % 6.6 SSO max 7.5 Libeccio 76 % 1014 hPa 22 nubi sparse +20.6° perc. +20.7° prob. 14 % 8.7 SO max 8.9 Libeccio 78 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:57

