Previsioni Meteo Misilmeri: tutti i dettagli per il weekend 13 – 15 Settembre

Venerdì 13 Settembre

Nella notte di Venerdì 13 Settembre, si prevede un clima caratterizzato da pioggia leggera con una copertura nuvolosa che varierà dal 76% al 23%. La temperatura si attesterà intorno ai 22,6°C a mezzanotte, scendendo leggermente a 20,7°C entro le 5:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 15,3 km/h e i 21,9 km/h, proveniente principalmente da Ovest e Sud Ovest. L’umidità si manterrà alta, raggiungendo il 79% alle 4:00, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1011 hPa.

Durante la mattina, il tempo migliorerà con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, partendo da 21,5°C alle 6:00 fino a raggiungere i 24,1°C alle 10:00. La copertura nuvolosa si attesterà tra il 27% e il 61%, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità fresca, mantenendosi tra i 17,8 km/h e i 30,2 km/h. L’umidità diminuirà, scendendo al 52% entro le 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con nubi sparse e temperature che varieranno da 23,7°C a 21,9°C. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, raggiungendo il 28% alle 17:00. La velocità del vento si manterrà intorno ai 26,5 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 44 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 55%.

Infine, nella sera, il clima sarà caratterizzato da un cielo sereno, con temperature che scenderanno da 20,6°C a 19,4°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che toccheranno il 5%. La velocità del vento si ridurrà, oscillando tra i 21,3 km/h e i 22,9 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno al 54%. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1015 hPa.

Sabato 14 Settembre

Nella notte di Sabato 14 Settembre, il tempo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 4%. Le temperature saranno fresche, partendo da 18,9°C a mezzanotte e scendendo a 17,9°C entro le 3:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 20,2 km/h e i 22,2 km/h, proveniente da Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 57%.

Durante la mattina, il cielo si coprirà progressivamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 91% alle 7:00. Le temperature varieranno da 19,8°C a 21,3°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 29,5 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 44,6 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 74% alle 9:00.

Nel pomeriggio, si prevede un clima instabile con pioggia leggera prevista tra le 12:00 e le 14:00. Le temperature si attesteranno tra 21,4°C e 20,6°C. La copertura nuvolosa sarà alta, oscillando tra l’80% e l’84%. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi tra i 17,9 km/h e i 22,5 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 55%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà nuvoloso con temperature che scenderanno da 19,6°C a 18,0°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 43%. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 9,6 km/h e i 12,3 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno al 61%.

Domenica 15 Settembre

Nella notte di Domenica 15 Settembre, si prevede un clima variabile con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 17,4°C a mezzanotte, salendo a 20,4°C entro le 7:00. La copertura nuvolosa sarà intorno al 30% e la velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 5,9 km/h e i 9,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 61%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno con temperature che saliranno fino a 23°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno all’11%. La velocità del vento rimarrà leggera, intorno ai 12 km/h. L’umidità si ridurrà, scendendo al 46%.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento della nuvolosità con nubi sparse e temperature che varieranno da 22,9°C a 22,1°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 76%. La velocità del vento sarà moderata, mantenendosi intorno ai 14,2 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 51%.

Infine, nella sera, il clima rimarrà nuvoloso con temperature che scenderanno da 20,6°C a 19,3°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 28%. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 3,2 km/h e i 5 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno al 64%.

In conclusione, il fine settimana a Misilmeri si presenterà variabile, con un Venerdì caratterizzato da piogge leggere, un Sabato nuvoloso con possibilità di pioggia e una Domenica che, pur mantenendo una certa nuvolosità, offrirà momenti di sereno. È consigliabile prepararsi per un clima fresco e variabile, soprattutto per chi intende trascorrere del tempo all’aperto.

