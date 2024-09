Previsioni Meteo Misterbianco: il bollettino per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Martedì 17 Settembre a Misterbianco si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una significativa copertura nuvolosa che si manterrà costante per tutta la giornata. Le temperature oscilleranno tra +18,7°C e +24,8°C, mentre la velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 27 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma ci sarà una leggera possibilità di pioggia durante le ore centrali della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai +19,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la velocità del vento si manterrà attorno agli 8,1 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 68%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1010 hPa.

Nella mattina, le condizioni non subiranno variazioni significative. Il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa +20,9°C entro le 08:00. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 15,6 km/h. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, con valori attorno al 61%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il loro picco, con un massimo di +24,8°C intorno alle 14:00. Tuttavia, il cielo rimarrà ancora coperto, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 32%. La velocità del vento sarà sostenuta, con punte di 24,6 km/h. L’umidità, purtroppo, non accennerà a diminuire, mantenendosi sopra il 46%.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai +20,1°C. Il cielo continuerà a essere coperto, e la probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 4%. La velocità del vento si ridurrà, ma sarà comunque presente, con valori di circa 9,3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Misterbianco nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali variazioni. La situazione climatica rimarrà stabile, con un’attenzione particolare alle possibili piogge leggere nel corso della settimana.

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.9° perc. +18.7° prob. 9 % 8.9 OSO max 14.8 Libeccio 68 % 1010 hPa 4 cielo coperto +19.2° perc. +18.8° prob. 13 % 11.9 ONO max 23.4 Maestrale 62 % 1010 hPa 7 cielo coperto +20.5° perc. +20.2° prob. 7 % 15.6 O max 24.8 Ponente 61 % 1012 hPa 10 cielo coperto +23.2° perc. +23° prob. 36 % 16.8 O max 25.8 Ponente 55 % 1011 hPa 13 cielo coperto +24.5° perc. +24.2° prob. 28 % 23 OSO max 33.1 Libeccio 49 % 1011 hPa 16 cielo coperto +22.7° perc. +22.5° prob. 28 % 18.3 OSO max 27.6 Libeccio 58 % 1011 hPa 19 cielo coperto +21.2° perc. +21.1° Assenti 11.1 O max 24.1 Ponente 65 % 1013 hPa 22 cielo coperto +20.4° perc. +20.3° prob. 4 % 10 O max 17.9 Ponente 66 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:00

