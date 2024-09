Previsioni Meteo Misterbianco: il bollettino per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Misterbianco si presenterà con un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di meteo variabile. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,4°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 90%. Con il passare delle ore, il cielo si manterrà prevalentemente coperto fino all’alba, quando la temperatura percepita rimarrà simile a quella reale.

Nella mattina, le condizioni miglioreranno progressivamente. A partire dalle 07:00, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con temperature che saliranno fino a 27°C entro le 10:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 6,8 km/h. L’umidità, che inizialmente sarà alta, scenderà gradualmente, favorendo un clima più gradevole.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a migliorare, con prevalenza di poche nuvole e temperature che toccheranno un massimo di 28,4°C intorno alle 12:00. Le condizioni rimarranno stabili, con un’intensità del vento che varierà tra i 10 e i 18 km/h. L’umidità si manterrà su valori accettabili, attorno al 39%, rendendo il clima piacevole per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. La brezza leggera accompagnerà la chiusura della giornata, con una diminuzione dell’umidità, che si stabilizzerà attorno al 70%. Le condizioni di meteo sereno favoriranno una serata tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Misterbianco nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un clima generalmente sereno. Domani, si prevede un ulteriore innalzamento delle temperature, mentre dopodomani potrebbe esserci un lieve aumento della nuvolosità. Gli amanti del bel tempo potranno godere di giornate favorevoli, ideali per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.4° perc. +20.5° Assenti 2.4 ONO max 3.6 Maestrale 76 % 1015 hPa 4 cielo coperto +20° perc. +20° prob. 1 % 5.2 ONO max 7.1 Maestrale 73 % 1014 hPa 7 nubi sparse +22.3° perc. +22.1° Assenti 5.2 O max 6.9 Ponente 59 % 1015 hPa 10 poche nuvole +27° perc. +27° Assenti 3.8 SO max 6.2 Libeccio 43 % 1016 hPa 13 poche nuvole +28.2° perc. +27.8° prob. 12 % 14.5 SE max 13.3 Scirocco 39 % 1015 hPa 16 nubi sparse +24.7° perc. +24.6° prob. 16 % 14.9 E max 17.1 Levante 55 % 1015 hPa 19 cielo sereno +22.4° perc. +22.6° Assenti 6.4 ESE max 11 Scirocco 70 % 1017 hPa 22 cielo sereno +21.7° perc. +21.8° Assenti 2.8 OSO max 4 Libeccio 74 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:49

