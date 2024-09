Previsioni Meteo Modena: tutti i dettagli per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 22 Settembre, Modena si troverà a fronteggiare un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa significativa, che influenzerà le condizioni atmosferiche durante tutto il giorno. Le temperature oscilleranno tra i 16,2°C e i 22,6°C, mentre la velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, attorno al 75%.

Durante la notte, le condizioni meteo a Modena presenteranno un cielo inizialmente con nubi sparse, che si trasformeranno in un cielo coperto nelle ore successive. Le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 78%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19,9°C entro le 9:00. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 87%, con una leggera diminuzione dell’umidità. Il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una stabilità nelle condizioni meteo, con temperature che raggiungeranno il picco di 22,6°C intorno alle 13:00. Tuttavia, il cielo rimarrà completamente coperto e non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità si manterrà attorno al 56%, mentre il vento continuerà a essere leggero.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 18°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura che raggiungerà il 100%. L’umidità aumenterà leggermente, portandosi al 75%. Anche in questo periodo, non si prevedono piogge.

In conclusione, le previsioni meteo per Modena indicano una giornata caratterizzata da un clima nuvoloso e temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede una continuazione di queste condizioni, con possibili variazioni solo a partire da Martedì, quando potrebbe verificarsi un miglioramento del tempo. Pertanto, è consigliabile prepararsi a una settimana di clima variabile, mantenendo sempre un occhio sulle previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.4° perc. +16.1° Assenti 2.7 OSO max 4.5 Libeccio 77 % 1020 hPa 3 nubi sparse +15.4° perc. +15.2° Assenti 3.9 OSO max 4.9 Libeccio 81 % 1019 hPa 6 nubi sparse +15.8° perc. +15.6° Assenti 4.4 O max 5.3 Ponente 82 % 1020 hPa 9 cielo coperto +19.9° perc. +19.7° Assenti 3.9 NO max 2.8 Maestrale 67 % 1019 hPa 12 cielo coperto +22.3° perc. +22.1° Assenti 3.6 ENE max 3.7 Grecale 57 % 1018 hPa 15 cielo coperto +22.2° perc. +22° prob. 10 % 3.7 E max 4.2 Levante 58 % 1016 hPa 18 cielo coperto +19° perc. +18.8° prob. 14 % 3.3 SE max 3.8 Scirocco 71 % 1016 hPa 21 cielo coperto +18.6° perc. +18.4° Assenti 3.9 SSE max 5 Scirocco 75 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 19:08

