Previsioni Meteo Modena: tutti i dettagli per domani sabato 7 settembre

Sabato 7 Settembre a Modena si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +18,6°C e i +29,9°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore rispetto ai valori reali, ma comunque gradevole.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e la temperatura aumenterà gradualmente, partendo da +18,6°C alle prime ore del mattino fino a raggiungere i +29,1°C a mezzogiorno. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 6,8km/h. L’umidità si attesterà intorno al 47%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno elevate, con valori che si aggireranno intorno ai +29,9°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma si manterrà comunque a livelli moderati, con raffiche che potranno arrivare fino a 8,4km/h. L’umidità diminuirà al 43%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1014hPa.

In serata, il cielo presenterà qualche nube in più, ma la situazione rimarrà stabile. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +22,2°C. La velocità del vento diminuirà, con raffiche che non supereranno i 5,9km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 74%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1014hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 7 Settembre a Modena indicano una giornata caratterizzata da bel tempo, con cielo sereno e temperature piacevoli. Le condizioni meteorologiche si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che si manterranno elevate e cielo prevalentemente sereno. Sono previste solo lievi variazioni nelle condizioni del vento e dell’umidità, ma nel complesso il clima sarà gradevole e adatto a svolgere attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.2° perc. +20.3° Assenti 4.9 O max 5.8 Ponente 77 % 1015 hPa 3 cielo sereno +19.1° perc. +19.2° Assenti 5.4 O max 7.1 Ponente 82 % 1015 hPa 6 cielo sereno +20.1° perc. +20.2° Assenti 3.1 O max 4.9 Ponente 79 % 1016 hPa 9 cielo sereno +25.3° perc. +25.4° Assenti 4.3 NE max 4.5 Grecale 60 % 1016 hPa 12 cielo sereno +29.1° perc. +29.4° Assenti 5.9 NNE max 6.8 Grecale 47 % 1015 hPa 15 cielo sereno +29.9° perc. +30° Assenti 8.7 NNE max 7.8 Grecale 43 % 1013 hPa 18 poche nuvole +25.2° perc. +25.3° Assenti 6.3 NNE max 9.3 Grecale 60 % 1014 hPa 21 nubi sparse +23.1° perc. +23.3° prob. 9 % 2.6 S max 6.2 Ostro 72 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:37

