Previsioni Meteo Modena: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

Le previsioni meteo per Modena di Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche nelle prime ore del giorno. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, oscillando tra +11,2°C e +12,1°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che si attesterà attorno all’85-92%. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da direzioni settentrionali.

Nella mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge leggere fino alle ore centrali, con temperature che si attesteranno intorno ai +11,4°C e +13°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, e l’umidità continuerà a mantenersi sopra il 70%. I venti, sempre leggeri, varieranno da est a nord-est, con velocità comprese tra 1,5 km/h e 11,3 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento, con la possibilità di piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature massime raggiungeranno i +13,3°C, mentre le precipitazioni saranno contenute, con valori di pioggia che non supereranno i 0,19 mm. L’umidità si manterrà attorno al 70-75%, e i venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo velocità fino a 21,2 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a +11,6°C. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà alta, attorno al 65-69%. I venti continueranno a soffiare da sud-ovest, mantenendo una velocità moderata.

In conclusione, le previsioni meteo per Modena nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature fresche. Sabato e Domenica potrebbero presentare condizioni simili, con un graduale miglioramento previsto per inizio settimana. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le previsioni del tempo non promettono cieli sereni a breve termine.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Modena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +12.1° perc. +11.6° 0.33 mm 9.6 NE max 15.5 Grecale 85 % 1007 hPa 3 pioggia moderata +11.1° perc. +10.8° 1.66 mm 5 N max 6.3 Tramontana 94 % 1008 hPa 6 pioggia leggera +11.5° perc. +11° 0.33 mm 1.5 E max 2 Levante 91 % 1008 hPa 9 pioggia leggera +11.4° perc. +10.9° 0.54 mm 6.4 NNE max 11.9 Grecale 89 % 1011 hPa 12 cielo coperto +14° perc. +13.2° prob. 84 % 11.3 NE max 18.2 Grecale 69 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +13° perc. +12.2° 0.13 mm 7.3 E max 14.5 Levante 71 % 1013 hPa 18 cielo coperto +12° perc. +11.2° prob. 48 % 17.6 S max 25.4 Ostro 73 % 1014 hPa 21 cielo coperto +11.6° perc. +10.6° prob. 1 % 8.5 SO max 10.2 Libeccio 67 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 19:25

