Previsioni Meteo Modica: il bollettino per domani sabato 14 settembre

Le previsioni meteo per Sabato 14 Settembre a Modica indicano una giornata caratterizzata da un cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18,1°C, con una leggera diminuzione fino a 16,5°C nelle ore più fredde. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che raggiungeranno i 49,4 km/h. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1014 hPa, mentre l’umidità si aggirerà intorno al 57%.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a 22,2°C entro le ore centrali. La velocità del vento continuerà a essere significativa, oscillando tra i 30 km/h e i 41,9 km/h, con direzione prevalentemente da Ovest. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 40% intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 21°C. Il vento si presenterà fresco, con intensità che varierà tra i 35 km/h e i 40 km/h. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C. Il vento si calmerà, con velocità che scenderanno a circa 13 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 63%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Modica nei prossimi giorni suggeriscono un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, si prevede un lieve calo delle temperature a partire da Domenica, con un aumento dell’umidità. Pertanto, si consiglia di approfittare della giornata di Sabato per attività all’aperto, prima dell’arrivo di un clima leggermente più fresco nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Modica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.5° perc. +16.8° Assenti 31.5 ONO max 45.8 Maestrale 56 % 1014 hPa 4 cielo sereno +16.1° perc. +15.4° Assenti 30.3 ONO max 49 Maestrale 59 % 1014 hPa 7 cielo sereno +18.3° perc. +17.5° Assenti 34.6 ONO max 48.8 Maestrale 52 % 1015 hPa 10 cielo sereno +21.7° perc. +21° Assenti 39.2 ONO max 49.5 Maestrale 41 % 1014 hPa 13 cielo sereno +22.2° perc. +21.6° Assenti 40.4 ONO max 47.4 Maestrale 40 % 1014 hPa 16 cielo sereno +20.6° perc. +20° Assenti 32.4 O max 36.5 Ponente 49 % 1013 hPa 19 cielo sereno +18.9° perc. +18.3° Assenti 21.1 ONO max 33.6 Maestrale 56 % 1015 hPa 22 cielo sereno +17° perc. +16.3° Assenti 12.5 ONO max 18.3 Maestrale 61 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:05

